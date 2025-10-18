Cancelamento de voo da TAP deixa centenas de passageiros em terra

O cancelamento de um voo de ligação entre a capital portuguesa e a ilha da Madeira, operado pela TAP, deixou centenas de passageiros em terra na noite deste sábado, 18 de Outubro, em ambos os destinos.

Em causa está o voo número TP 1691, que saiu Aeroporto Internacional de Lisboa - Humberto Delgado pelas 17 horas de hoje, mas cuja aterragem foi abortada após algumas 'voltas' nos céus da Madeira. A aeronave tinha aterragem prevista para as 20h20 no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, o que não chegou a acontecer, uma vez que divergiu para o destino.

Foto flightaware

Por consequência, a ligação Madeira - Lisboa, prevista para as 21h25 foi igualmente cancelada.

Em terra ficam centenas de passageiros em ambos os destinos. Ao DIÁRIO chegam relatos de "situação caótica" no aeroporto da capital e em Santa Cruz.

Não foi possível confirmar a causa do cancelamento do voo. Para já, os dados da Estação Meteorológica de Santa Catarina, próxima à pista do aeroporto, indicam que as condições de vento estariam favoráveis para que o avião se fizesse à pista.

