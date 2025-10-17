Museu da Electricidade recebe XII sarau anual de Poesia Madeirense

No dia 25 de Outubro, sábado, pelas 15 horas, o Museu da Electricidade- Casa da Luz recebe o XIIº Sarau Anual de Poesia Madeirense. A iniciativa promete ser uma noite dedicada à celebração da poesia, da expressão artística e da identidade cultural da Madeira.

O sarau é aberto a todos os amantes da palavra, sendo de entrada livre e aberta ao público em geral.

Os poetas contemporâneos podem inscrever-se até ao dia 23 de outubro através do email oficial do sarau: [email protected].

Neste edição, segundo nota emitida, o programa será diversificados, destacando-se: a "homenagem ao poeta Padre MartinsJúnior, símbolo de resistência e liberdadede expressão, através de uma performance teatral pela Associação Mãos d’Arte, com a presença de Luís Costa e Elizabete Ferreira; Momento Musical com Matthew Ruiz, que trará sonoridades únicas ao ambiente intimista do museu; Dança contemporânea com as artistas Ângela Faria Neves, Helena Boulanger e Alice Romero, oferecendo uma leitura corporal da poesia; Execução de escultura em barro ao vivo no decorrer do Sarau por Martim Velosa, como forma de expressão poética e criativa bem como de cariz educativo, Esta participação representa uma valorização cultural e um contributo com a sua arte num contexto público e formativo, destacando também o nome da Quinta Magnólia- Centro Cultural , que aqui representa."

Esta é uma iniciativa cultural que pretende promover a poesia local, dar voz a novos e consagrados poetas e fomentar o cruzamento entre as diferentes expressões artísticas da Região.