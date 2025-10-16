Cortes de electricidade em todo o país após ataques russos

Vários cortes de eletricidade de emergência foram realizados hoje em toda a Ucrânia, pelo segundo dia consecutivo, devido aos danos causados pelos ataques russos às infraestruturas elétricas do país, anunciou esta noite o operador da rede.

"Devido à situação difícil no sistema energético, foram efetuados cortes de eletricidade de emergência em todas as regiões da Ucrânia", indicou a Ukrenergo no Telegram.

Medidas de limitação do consumo de eletricidade para clientes industriais já tinham sido implementadas ao longo de todo o dia em todo o país, informou a Ukrenergo, precisando que estas medidas voltariam a vigorar na sexta-feira.

Uma localidade da região de Kharkiv (nordeste) estava mergulhada na escuridão, constataram jornalistas da agência de notícias francesa AFP.

Na caixa, que mal se via, de um pequeno supermercado, os clientes pagavam as suas compras com a ajuda de um gerador.

Recentemente, a Rússia intensificou os seus ataques à rede energética ucraniana tendo em conta aproximação do inverno e do frio.

O Ministério da Defesa russo declarou hoje ter realizado "um ataque em grande escala com armas de precisão de longo alcance lançadas a partir da terra, do ar e do mar, incluindo mísseis balísticos hipersónicos Kinzhal e drones". E afirmou que esses ataques visavam infraestruturas de gás "que apoiam as operações do complexo militar e industrial ucraniano".

A empresa ucraniana de gás Naftogaz indicou, por sua vez, que mais de metade da sua capacidade de produção tinha sido destruída, sendo que os ataques russos de 03 de outubro constituíram "o ataque mais massivo da história às infraestruturas de gás".

Estas infraestruturas estão a ser atacadas num momento em que o consumo de gás tende a aumentar, com a aproximação do inverno. Aliás, o consumo já aumentou "mais de 20%" entre segunda-feira e hoje, sublinhou Natalia Boïko, que integra o conselho de supervisão da Naftogaz, durante um fórum económico em Kiev.

O chefe da companhia, Serguiï Koretsky, referiu, por sua vez, a interrupção forçada de "um certo número de instalações essenciais".

Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia atacou com 320 drones, dos quais 283 foram abatidos, e disparou 37 mísseis, dos quais cinco foram intercetados, na noite de quarta para hoje.

Este ataque teve como principais alvos as regiões de Kharkiv (nordeste) e Poltava (centro-leste), onde o operador privado DTEK indicou que um local de produção de gás tinha sido parado.

Na quarta-feira à noite, a Ukrenergo já tinha anunciado que teve de proceder a cortes de eletricidade em toda a Ucrânia, à exceção da região de Donetsk (este), onde se concentram os combates.

Cortes semelhantes já tinham ocorrido na semana passada, afetando durante várias horas uma parte da capital, Kiev.

A Ucrânia, por seu lado, visa regularmente o setor petrolífero na Rússia, com ataques de drones sobre refinarias, uma estratégia que provocou um aumento dos preços dos combustíveis naquele país, desde o verão.

No ataque de hoje, cerca de 84.000 habitantes da parte da região ucraniana de Kherson (leste) ocupada pelas forças russas ainda estavam sem eletricidade, devido a recentes bombardeamentos, disseram as autoridades russas.