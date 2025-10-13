Livre encerra o ciclo eleitoral com "resultados que atestam uma vitória de consolidação"

A candidatura do LIVRE às Eleições Autárquicas do Funchal, liderada por Marta Sofia, afirma em nota de imprensa, que encerra o ciclo eleitoral de 2025 com resultados que atestam uma vitória de consolidação estratégica na Madeira.

A candidatura registou 0,72% para a Assembleia Municipal, o que representa um aumento de 0,19 pontos percentuais face a 2021 (0,53%). Este aumento, embora insuficiente para a eleição imediata de um mandato, é um sinal claro de que os princípios do LIVRE estão a enraizar-se, conforme a nota. A consolidação da base é duplamente evidente pela inversão do padrão eleitoral: o LIVRE conseguiu obter uma percentagem superior na Assembleia Municipal (0,72%) do que na Câmara Municipal (0,59%). Este facto valida a mensagem da campanha focada no voto estratégico.

"O nosso lugar é no meio da esquerda. Entendemos como nosso dever a procura e a realização de convergências abertas, claras e transparentes, para criar uma maioria progressista capaz de criar uma alternativa política nas Regiões Autónomas, em Portugal Continental e na Europa. O desempenho do LIVRE no Funchal segue o exemplo de crescimento gradual e tático que o partido tem implementado com sucesso a nível nacional, alicerçando a sua base para futuras conquistas eleitorais, como a eleição de deputados para a Assembleia da República." Livre

A ex-candidata Marta Sofia sublinha que o verdadeiro trabalho começa agora: "O nosso crescimento aqui na Madeira mostra que estamos no caminho certo. E a prova de que não somos um partido que aparece apenas em época de eleições é que estamos em fase avançada de implementação do nosso Núcleo Territorial no Funchal. Este núcleo trabalhará de forma contínua, fora do período eleitoral, para dar a conhecer o partido, trabalhar as nossas propostas e, sobretudo, para mudar mentalidades na cidade. Saímos destas eleições com a certeza de que a fundação para a próxima eleição está mais sólida do que nunca, reforçando o nosso compromisso com a Região Autónoma da Madeira "para viver com futuro e dignidade"

O LIVRE conclui que o resultado eleitoral confirma "a justeza da sua agenda e a importância da sua voz no panorama político funchalense, servindo como um sólido ponto de partida para o próximo ciclo de intervenção cívica e mobilização permanente".