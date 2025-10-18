Vencedor destacado da prova dos 15 quilómetros do Ecotrail Funchal Madeira 2025, Paulo Macedo voltou a impor o seu ritmo e a confirmar o favoritismo, completando o percurso em pouco mais de uma hora.

"Sim, estou satisfeito. A organização está muito bem. Mais uma vez consegui uma prova bem marcada. O ano passado tive a minha primeira experiência nesta corrida e um engano nos primeiros cinco quilómetros fez com que a prova fosse mais disputada até à parte final. Este ano já vim com o percurso mais estudado. O traçado também é um pouco diferente — a promenade estava aberta e a prova passou por lá. Depois, na parte final, decidiram, em vez de descer pela Quinta Magnólia, descer pelo outro lado. Na minha opinião, foi uma prova melhor para mim. A subida do ritmo, apesar de curta, beneficiou-me. Estou contente: mais uma prova, mais uma vitória, num ritmo confortável. Agora é continuar a treinar e preparar a próxima época, que é o que interessa para mim."

Sobre a concorrência, o atleta reconheceu que esta edição foi menos disputada na frente. "Sim, digamos que o candidato directo é um veterano, está agora nos Masters e optou por não vir competir hoje para correr amanhã. Quem tem ficado em terceiro é o Pacheco, que hoje ficou em segundo. Mas pronto, não posso olhar para os adversários — olho sempre para o meu relógio e para as minhas sensações. E é por aí."