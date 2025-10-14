Só faltam as estrelas europeias em campo

Falta pouco mais de um dia para que o Porto Santo volte a ser o epicentro do andebol de praia europeu.

Na edição de 2025 que arranca quinta-feira e prolonga-se até domingo, ultimam-se os pormenores para que tudo esteja apto para o arranque, agendado para as 10 horas de amanhã, com o apito inicial a ser dado nos três campos que fazem parte do ‘quartel general’ localizado na praia do Combro.

Pelo quarto ano consecutivo, a ilha dourada prepara-se para receber a Taça dos Campeões da Europa, um evento que reúne as melhores equipas do continente num cenário único, onde a areia e o mar se fundem com a paixão pelo desporto.

Com tudo praticamente pronto para o pontapé de saída, a expectativa é alta — tanto entre os atletas, que prometem espetáculo e intensidade, como entre os adeptos, que irão encher as bancadas e transformar o ‘areal’ num verdadeiro palco de festa.

Uma vez mais o evento é organizado pela Federação Europeia de Andebol e Federação de Andebol de Portugal em estreita parceria com a Associação de Andebol da Madeira e que conta com o apoio fundamental do Governo Regional da Madeira e, em termos locais da Câmara Municipal do Porto Santo.