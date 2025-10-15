Cruz Vermelha recebeu corpos de mais dois reféns israelitas

A Cruz Vermelha recebeu hoje mais dois corpos de reféns israelitas em Gaza, divulgou o Exército de Israel, enquanto o grupo islamita Hamas adiantou que não conseguiu localizar mais nenhum.

A entrega destes dois corpos junta-se aos sete corpos de reféns entregues anteriormente pelo Hamas, depois de um instituto forense israelita ter afirmado que um oitavo corpo não correspondia a nenhum dos 28 reféns mortos.

O Hamas afirmou, por sua vez, ter cumprido o seu "compromisso com o acordo" e disse que já entregou todos os "prisioneiros israelitas vivos sob a sua custódia, bem como os corpos a que teve acesso".