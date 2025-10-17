Prova de atletismo no Funchal obriga a corte de trânsito no domingo

A Meia Maratona Open Race, que se realiza no Funchal no domingo, 19 de Outubro 2025, obriga a alterações temporárias à circulação rodoviária na capital. "A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à realização de uma prova de atletismo no próximo domingo, 19 de outubro, será necessário proceder às seguintes alterações temporárias à circulação rodoviária", lê-se antes de uma serie de informações que importa ter em conta:

DAS 07H15 ÀS 10H00

Interrupção à circulação rodoviária na Estrada Monumental no segmento entre a Rotunda da Assicom e o Largo da Paz, Caminho do Amparo a sul da Rua do Vale da Ajuda, Rua José António de Freitas Gonçalves a sul do acesso pedonal ao Fórum Madeira, sentido descendente da Rua Dr. Pita a sul da Rotunda Comendador Paulo Martinho Martins, Ponte do Ribeiro Seco, Avenida Luís de Camões no segmento a sul da Rua Tenente Coronel Sarmento e Avenida do Infante.

Condicionamento à circulação rodoviária nos arruamentos de ligação à área de prova, nomeadamente, na Rua do Cabrestante e Rua da Ponta da Cruz (a circulação será realizada no sentido oeste-este), Rua Nova do Vale da Ajuda a sul da Rua do Vale da Ajuda exceto acesso ao parque do Fórum Madeira e garagens, Travessa e Rua da Quinta Calaça, Travessa da Ajuda, Rua Saint Helier, Rua Prof. Dr. Gunther E. Maul, Rua Francisco de Sousa, Rua de Leichlingen, Rua Simplício dos Passos Gouveia, Rua do Gorgulho, Largo António Nobre, Rua Carvalho Araújo, Rua Imperatriz D. Amélia (apenas sentido este-oeste), Rua Princesa D. Amélia, Beco Imperatriz D. Amélia (circulação nos dois sentidos), Rua do Infante Santo e Rua do Jasmineiro (circulação nos dois sentidos).

O tráfego proveniente da Rua do Cabrestante, Rua da Ponta da Cruz, parque de estacionamento do Fórum Madeira e Rua da Quinta Calaça, será direcionado para a Rua Simplício dos Passos Gouveia em direção à Rua da Casa Branca.

A via de trânsito mais a sul da Estrada Monumental, no segmento ao longo da Rotunda Rotary, será utilizada como corredor de ligação rodoviária entre a Rua da Ponta da Cruz e a Travessa da Quinta Calaça.

Na Rua da Casa Branca, segmento entre a Rua Velha da Ajuda e a Estrada Monumental, a circulação rodoviária funcionará nos dois sentidos.

Na Travessa do Valente, a circulação rodoviária funcionará nos dois sentidos para permitir o acesso às garagens e residências a partir da Rua da Casa Branca;

Na Avenida Luís de Camões, os condutores que circulam no sentido descendente, serão direcionados para a Rua Tenente Coronel Sarmento.

Na Rua da Imperatriz D. Amélia, a circulação rodoviária funcionará no sentido inverso, com saída para a Rua Carvalho Araújo e túnel de acesso ao Porto do Funchal;

No Beco Imperatriz D. Amélia, a circulação rodoviária funcionará nos dois sentidos, com saída para a Rua Imperatriz D. Amélia.

Na Rua do Jasmineiro, segmento entre Avenida do Infante e o n.º 10 de polícia, a circulação rodoviária funcionará nos dois sentidos.

DAS 08H45 ÀS 11H00

Interrupção à circulação rodoviária na Avenida Dr. Sá Carneiro, Túnel Dr. Sá Carneiro, Rotunda Dr. Sá Carneiro, Rua Dr. Brito Câmara a sul da Rotunda do Plaza Madeira, Rotunda do Infante, Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Avenida Arriaga, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Avenida Arriaga, Rua de São Francisco a sul da Rua Ivens, Rua do Aljube, Ponte do Bettencourt, Rua 5 de Outubro a sul da Ponte Nau Sem Rumo, Rua 31 de Janeiro a sul da Ponte do Bettencourt, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua do Ribeirinho de Baixo a sul da Rua do Seminário, Rua do Visconde de Anadia a sul da Ponte do Mercado, Rua do Brigadeiro Oudinot a sul da Ponte do Mercado, Praça da Autonomia, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo dos Varadouros, Rua dos Profetas, Rua da Casa da Luz, Rua Artur de Sousa Pinga, Rua José da Silva Saca e Rua D. Carlos I a oeste da Rua dos Barreiros.

Condicionamento à circulação rodoviária nos arruamentos de ligação à prova, nomeadamente, Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro entre a Rua Ivens e a Avenida Arriaga, Avenida Zarco, Rua 5 de Outubro segmento entre a Ponte do Bom Jesus e a Ponte Nau Sem Rumo, sendo apenas permitido o acesso a transportes públicos até à Ponte Nau Sem Rumo, Rua do Visconde de Anadia até a Ponte do Mercado.

Na Rua dos Tanoeiros, a circulação rodoviária funcionará no sentido inverso, com saída para a Ponte do Bettencourt.

Na Rua Ivens, a circulação rodoviária funcionará no sentido inverso, com saída para a Rua dos Aranhas.

O acesso e saída do Porto do Funchal será efetuado exclusivamente pelo túnel de acesso ao Porto do Funchal.

PERCURSOS ALTERNATIVOS

Os condutores devem evitar circular nos arruamentos de ligação à prova, optando por circular pela Avenida Mário Soares, Caminho do Amparo, Rua Velha da Ajuda, Rua João Paulo II, Rua da Casa Branca, Rua Dr. Pita, Estrada Eng.º Jaime Ornelas Camacho, Rua Dr. Brito Câmara, Via 25 de Abril e Rua Conde Carvalhal.

TRANSPORTES PÚBLICOS

As carreiras da zona oeste podem circular na Rua João Paulo II, Rua da Fundação Zino, Rua da Casa Branca, Estrada Eng.º Jaime Ornelas Camacho, Avenida Calouste Gulbenkian e Rua Dr. Brito Câmara, realizando términus no Terminal do Edifício 2000 ou na paragem da Rua Dr. Brito Câmara (Plaza Madeira) e retomam as viagens em direção à Rua Dr. Brito Câmara.

As carreiras da zona norte podem circular na Via 25 de Abril, Largo Severiano Ferraz e Rua 5 de Outubro, efetuando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo e realizando términus ao longo da Rua 31 de Janeiro.

As carreiras da zona este podem circular na Rua do Visconde de Anadia e inverter a marcha na Ponte do Carmo, sendo que os veículos da Horários do Funchal podem continuar pela Rua do Visconde de Anadia, e efetuam a inversão de marcha na viragem da Ponte do Mercado em direção à Rua Brigadeiro Oudinot. Devem realizar términus na Rua Dr. Pestana Júnior junto ao Edifício da SREI, Rua da Ribeira de João Gomes a norte da Rua João de Deus, Rua Dr. Pestana Júnior (Campo da Barca), Rotunda da Avenida Santiago Menor, Rua do Visconde de Anadia, Rua do Brigadeiro Oudinot e Rua da Infância. Quanto às carreiras da SIGA/CAM, podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Edifício 2000;

Das 07h15 às 11h00, fica proibido o estacionamento na doca de estacionamento reservado à Horários do Funchal, localizada na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, a sul do edifício da Empresa de Eletricidade da Madeira.

Os horários de funcionamento e trajetos alternativos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/.

TRANSPORTES TURÍSTICOS

Os transportes turísticos estão autorizados a:

Efetuar paragem para realizar as operações de entrada e saída de passageiros no Edifício 2000 e Ponte de Santa Emília.

O estacionamento de longa duração deverá ser realizado no parque de estacionamento a sul das Piscinas da Penteada, no parque de estacionamento a oeste da Universidade da Madeira e na Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira no parque a sul do Arquivo Municipal da CMF.

PRAÇA DE TÁXIS

Das 07h15 às 10h00, ficam desativadas as praças de táxis localizadas ao longo da Estrada Monumental, entre a Rotunda da Assicom e a Ponte do Ribeiro Seco.

Das 08h45 às 11h00, ficam desativadas as praças de táxis localizadas no Largo António Nobre, Avenida Arriaga, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo dos Varadouros e Avenida Dr. Sá Carneiro.

Como alternativa, poderão utilizar a doca de autocarros da Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, a praça situada a sul do Marina Shopping (máximo 4 táxis) e a praça da Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (máximo 7 táxis), sem exceder o número máximo de táxis em cada, para garantir que a via de circulação não fica interrompida, em caso de emergência.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Das 06h00 às 10h00, fica proibido o estacionamento nas docas e nos lugares de estacionamento da Estrada Monumental e Largo da Paz, sendo apenas autorizada a paragem de veículos ligeiros de transporte turístico para a realização de operações de entrada e saída de passageiros.

Das 06h00 às 10h00, fica proibido o estacionamento na Rua da Fundação Zino, nos 20 metros a sul do entroncamento com a Rua João Paulo II.

Das 07h15 às 11h00, fica proibido o estacionamento nas docas e nos lugares de estacionamento da Avenida Dr. Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Rua do Aljube e Avenida Arriaga.

PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Das 07h15 às 10h00, fica condicionado o acesso e saída do parque de estacionamento do Fórum Madeira. Neste período, a saída do parque apenas será permitida em direção ao Funchal, sob a coordenação da Polícia de Segurança Pública.

Das 08h45 às 11h00, fica encerrado o parque de estacionamento localizado na Praça CR7.

Das 08h45 às 11h00, fica condicionado o acesso e saída dos parques de estacionamento do Marina Shopping, Galerias de São Lourenço, Parque Anadia, Parque Oudinot e Auto Silo Almirante Reis.

OUTRAS INFORMAÇÕES

No decurso da prova, poderá ser permitida a saída e acesso de veículos ligeiros de passageiros, de edifícios habitacionais e unidades hoteleiras, em casos excecionais, desde que se observem as adequadas condições de segurança rodoviária e dos participantes da prova, sendo que essa coordenação será efetuada pela Polícia de Segurança Pública.

Os veículos de apoio ao evento, desde que devidamente identificados, estão autorizados a circular nos arruamentos com restrições horárias à circulação rodoviária.

É expressamente proibido o estacionamento de veículos ao longo do percurso do evento. A permanência de viaturas nos locais e horas suprarreferidos ficará sujeita aos procedimentos legais aplicáveis, nomeadamente remoção por reboque.

As interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública, que, uma vez verificadas as condições de segurança rodoviária e limpeza urbana, procederá à reposição da normal circulação rodoviária.

Caso o evento termine antes da hora prevista e estejam garantidas as condições de segurança necessárias, a Polícia de Segurança Pública poderá proceder à reposição das condições normais de circulação rodoviária.

Agradece-se a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando-se à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública.

Para mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, poderá ser consultada a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.