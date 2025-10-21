Elevador da Glória entre os destaques da imprensa nacional por falhas de segurança

Diário de Notícias:

- "Relatório preliminar aponta falsas tarefas de manutenção e inspeção no Elevador da Glória"

- "Recital. Rita Blanco e Nuno Vieira de Almeida voltam ao melodrama"

- "Infraestruturas. Caos no aeroporto. Ryanair pede reforços na fronteira e intervenção do Governo"

- "Ataque. José Manuel Anes atacado em casa. Filha é suspeita"

- "Autárquicas. 'Há divergências'. CDU contesta votos em Lisboa e recorre ao TC"

- "Isabel Ferreira, eleita em Bragança. 'Acima do preconceito estiveram pessoas esclarecidas'"

- "Ucrânia. 'O lugar de Putin é em Haia'. Europa contra cimeira com Trump em Budapeste"

- "Liga dos Campeões. Nick Woltemade. O gigante alemão que 'é como um Messi com dois metros de altura'"

Público:

- "Vídeos mostram que punhal aparece 27 minutos após tiro dado a Odair Moniz. Odair Moniz morreu precisamente há um ano. O julgamento arranca amanhã no Tribunal de Sintra"

- "Quem é a minha professora? Falta de docentes no 1.º ciclo afecta alunos e inquieta pais"

- "Elevador da Glória. Cabo não estava certificado para transporte de pessoas"

- "Chega. Ex-PS ou ex-PSD, a contas com a justiça: os novos vereadores"

- "Louvre. O melhor museu do mundo com as piores falhas de segurança?"

- "Portela e Alcochete. ANA entre as entidades que querem que terreno da Portela ajude a pagar o novo aeroporto"

- "Guerra na Ucrânia. Kallas preferia que a cimeira de paz em Budapeste fosse entre Zelensky e Putin"

Correio da Manhã:

- "Relatório arrasador. Elevador não tinha condições para circular"

- "Cabo sem certificado para transporte de passageiros"

- "Filha esfaqueia e tenta cegar José Manuel Anes"

- "'Operação Marquês'. Mulheres de Sócrates hoje em tribunal"

- "Newcastle-Benfica. 'Jogo não é decisivo', Mourinho tira pressão"

- "Aumenta número de filhos que agridem os pais"

- "Sporting. Rui Borges exige equipa com chip Champions"

- "CM revela peças. Alarme avariado 'ajuda' ladrões do Louvre"

- "Feira. Atrai ex-mulher com guloseimas e viola-a"

- "Leiria. Mãe deixa bebé de um dia à porta dos bombeiros"

Jornal de Notícias:

- "Dezenas de autarcas e gestores condenados por lesarem o Estado em milhões de euros"

- "Filha suspeita de esfaquear José Manuel Anes. Antigo presidente do Observatório da Criminalidade foi atacado em casa. Familiar sob custódia policial"

- "Um ano da morte de Odair. 'Parecia que estavam a tentar culpar a vítima'"

- "Mãe deu à luz sozinha e deixou bebé à porta dos bombeiros de Leiria"

- "Vila do Conde. Lar pronto há um ano continua encerrado"

- "Liga dos Campeões. À procura de pontos em terras de sua majestade. Benfica defronta hoje Newcastle. Mourinho rejeita caráter decisivo da partida"

- "FC Porto. Bednarek, a nova voz de comando. Defesa regressa a Inglaterra para o jogo da Liga Europa"

- "Lisboa. Cabo do Elevador da Glória não podia ser usado para transportar pessoas. Relatório arrasa Carris. Diretor de Manutenção demitido"

Negócios:

- "ANA vê terrenos da Portela a financiar novo aeroporto"

- "Pedro Machado. Membro do Conselho de Supervisão do BCE. Venda do Novo Banco ao BPCE foi 'rentável' e 'virtuosa'"

- "Carris: relatório aponta falhas graves no elevador da Glória"

- "Mais-valias usadas no IMT de uma nova casa não têm isenção de IRS"

- "Bolsa de Lisboa. 400 milhões do PSI estão nas mãos de 'short sellers'"

- "Radar África. Nandó caminha em direção à presidência de Angola"

O Jornal Económico:

- "'Despesa permanente do Estado está descontrolada'. Exclusivo. Joaquim Miranda Sarmento diz que, apesar dos aumentos salariais e nas pensões, o Governo tem as contas controladas e que é importante manter um excedente orçamental"

- "Previsão e contas do governo ajudam o país a crescer?. Fórum. A análise dos impactos da proposta do OE2026 e das políticas que traduz"

- "As 20 medidas mais importantes que mexem com a vida das pessoas e das empresas"

- "Exportações estão em ponto morto, mas PRR empurra"

- "Receita fiscal sobe 4,4% com impostos indiretos a pesar mais na carteira"

- "Excedente preso por um fio, mas Governo 'tem faca e queijo na mão'"

- "Defesa, Justiça e Habitação são as áreas para onde vai o dinheiro"

- "Consulte as simulações elaboradas pela EY para o JE"

O Jogo:

- " Newcastle-Benfica. José Mourinho não considera o jogo decisivo, mas quer sair de Inglaterra a sorrir. 'Temos que saber sofrer'. 'Jogadores estavam habituados a um ritmo mais lento'"

- "Manu Silva volta a competir dentro de um mês"

- "FC Porto. Tiago Silva, ex-médio do Vitória, analisa Nottingham Forest e dá a receita aos dragões. 'Só têm de pôr a bola a rolar'"

- "Bednarek aceita o papel de líder: 'Estava destinado a jogar aqui'"

- "Sporting. Avançado diz que Marselha tem coletivo sólido. Vitinha aposta em Luiz Suárez e Ioannidis"

- "Geny Catamo aponta aos 100 jogos amanhã"

- "Taça de Portugal. João Batista apurou o Fafe num livre direto. 'Pensavam que ia para fora do estádio'"

- "Alpendorada e Sintrense ainda acordam do sonho"

- "Basquetebol. Tudo sobre a nova época da NBA. Queta e os bons gigantes "

A Bola:

- "'Eleições não entram neste filme'. 'Preparámo-nos para tentar ganhar um jogo difícil, pressão do processo eleitoral não é justa'. 'Não trocava o Benfica por nenhum outro clube'. 'Equipa estava habituada a um ritmo mais lento'. José Mourinho"

- "Newcastle-Benfica. Sudakov volta a apoiar Pavlidis em cimeira europeia"

- "Sporting. Leão recorre menos aos reforços do que os rivais"

- "FC Porto. Farioli quer atingir recorde... de Vilas-Boas"

- "Inglaterra. E de repente tudo muda para Amorim"

Record:

- "Newcastle-Benfica. Mourinho pica Lage. 'Em Chaves entrámos num ritmo lento... Acho que era ao que estavam habituados'"

- "Novo técnico aponta problema na equipa"

- "Entrevista. Florentino confia nos ex-colegas. 'Podem levar resultado positivo'"

- "Noronha nega plágio. 'Divulguei o programa uma semana antes de Rui Costa'"

- "Vieira e o treinador. 'É para renovar logo 4 anos'"

- "Sporting. Alerta ultra. 9 detidos e 250 identificados na última visita do Marselha"

- "FC Porto. Kiwior é o talismã. Dragão não sofre golos com polaco em campo"

- "Famalicão. Zabiri brilhou no Mundial sub-20"