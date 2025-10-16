Saúde e segurança em destaque na imprensa desta quinta-feira
Bom dia. A começar nas duas revistas semanais e a terminar nos jornais desportivos, hoje nas bancas, além do DIÁRIO encontra jornais generalistas nacionais que têm temas que vão desde a saúde à segurança, da criminalidade à política.
Na revista Visão:
- "Ar livre. O segredo da vida saudável"
- "Autárquicas. Revelações e grandes vencedores"
- "Bruce Springsteen. 'À medida que envelhecemos sentimo-nos muito mais livres'"
- "Médio Oriente. Caminho arriscado para a paz"
- "Os melhores filmes do Doclisboa"
Na revista Sábado:
- "Clã Balsemão. A fortuna e a queda"
- "Pactos de morte em Castro Daire. Polícia investiga manipulação ou jogos 'online'"
- "Escutas do caso Tutti Frutti. Quando André Ventura era o 'Brad Pitt dos pobres'"
- "Especial Autárquicas. Vencedores, resistentes e derrotados"
- "Direito de resposta da empresa Knower Projects, SA"
No Correio da Manhã:
- "Noite sangrenta na Grande Lisboa. Turista americano morto à frente do noivo"
- "Irlandês de 26 anos encontrado sem vida"
- "Jovem atingido a tiro na Cova da Moura"
- "Outros dois baleados na Amadora"
- "Mais de 10 mil homens vítimas de violência doméstica em 3 anos"
- "Políticos. Tribunal valida corte nas pensões vitalícias"
- "Sócrates em 2013. 1600 euros por duas noites em hotel de Paris"
- "50 milhões. Portugal compra armamento para a Ucrânia"
- "Eletrodomésticos. Custos do e-lar surpreendem consumidores"
- "Alerta. Cresce número de mosquitos da dengue"
- "Prisão. Guardas recusam revistar transexual"
- "Benfica. Mourinho com pressa para afinar ataque"
No Público:
- "Pagamentos em atraso no SNS atingem o valor mais alto dos últimos sete anos"
- "Custo dos alimentos. Portugueses convidam cada vez menos amigos para comer em casa"
- "Habitação. Portugal é o país da UE onde as casas estão mais sobrevalorizadas"
- "Médio Oriente. Israel e Hamas negoceiam nova fase do acordo de Trump"
- "Entrevista. Mariana Leitão: 'É muito difícil a IL aprovar ou abster-se no OE'"
- "Função pública. Governo admite vir a analisar recuperação de três dias de férias"
No Jornal de Notícias:
- "Cresce venda de trotinetas que não podem andar na via pública"
- "Nunca houve tantas mulheres na presidência de câmaras. Passam de 20 a 48 em quatro anos, mas ainda são uma minoria"
- "Justiça. Número de homicídios até hoje já ultrapassa o de todo o ano passado"
- "Porto. Detidas duas carteiristas suspeitas de centenas de furtos"
- "Gaia. Seis meses para fazer urbanização de 80 casas"
- "Homenagem. Ricardo Pais dá nome à sala principal do Teatro S. João"
- "Grandes entram na Taça com um olho na Europa"
- "Educação. Há quatro mil professores estrangeiros em Portugal"
- "Imigração. PS quer tempo para avaliar nova Lei da Nacionalidade"
No Diário de Notícias:
- "Governo falha meta para controlo de fronteiras nos aeroportos"
- "Despesa. Peso da dívida nacional é dos que mais irá cair no mundo desenvolvido"
- "Estratégia. Federações do PS aprovam António José Seguro para a corrida presidencial de janeiro de 2026"
- "Justiça. Morte de Odair Moniz: uma faca talvez plantada não se sabe por quem e um auto de notícia a várias mãos"
- "Faixa de Gaza. Hamas entrega mais corpos e Israel prepara a reabertura da fronteira de Rafah"
- "Escritora Marie Ndiaye. 'Se tivesse escolhido o nome da minha mãe, se fosse Marie Rousseau, a história teria sido diferente'"
- "Estreia. Julia Roberts está de volta: O cinema é também uma arte da palavra"
No Negócios:
- "Intermediários vão apostar em dar crédito às empresas"
- "Turismo em Lisboa corre risco de entrar em estagnação"
- "Michael Krautzberger, economista-chefe da Allianzgi. 'Investidores em obrigações preferem Portugal a França'"
- "Governo admite que pode ter de compensar gastos em Defesa"
- "Lusomorango cresce 10% e vai faturar 120 milhões"
- "Ações. Teixeira Duarte valoriza 30% em bolsa em apenas três dias"
No O Jornal Económico:
- "Conselho do G20 alerta para riscos elevados na bolsa"
- "Lourenço chama investimento estrangeiro para Angola"
- "Instituições internacionais estão mais pessimistas do que o Governo..."
- "...mas FMI diz que contas públicas estão 'num bom caminho'"
- "Maria Luís incumbida de criar fundo de garantia. Comissária portuguesa vai criar o difícil terceiro pilar da União Bancária, o Fundo de Garantia de Depósitos Europeu"
- "Vendas de elétricos batem recorde. E Ferrari anuncia primeiro modelo. Custa meio milhão"
- "Descida do IRC para 19% já foi aprovada pelo Parlamento"
- "Acordo UE-Mercosul pode aumentar exportações em 40%"
- "Sonae escolhe britânica para nova CEO da Worten"
No Record:
- "Entrevista Nuno Gomes. 'Falta planeamento no Benfica'. Vice de Noronha aponta erros à gestão de Rui Costa"
- "Rui Costa lembra. 'Foi Nuno Gomes quem pôs o nome de Schmidt em cima da mesa'"
- "Sudakov já tem a família em Portugal"
- "Sporting. Atalanta insiste em Maxi"
- "Futebol feminino. Rosengard 2-2 Portugal. Leoas seguem em frente"
- "FC Porto. Mora embala. Em destaque na Liga Europa e nos sub-21"
- "Alan Varela. 'Tenho mais personalidade'"
- "França. Entrevista. Paulo Fonseca e os 9 meses de castigo. 'Houve pressão política'"
No O Jogo:
- "FC Porto. 'Não sentimos pressão'. Alberto Costa fala da exigência de Farioli, da saída do V. Guimarães e da passagem pela Juventus, sem esquecer o momento dos dragões"
- "'Tenho uma grande relação com o Martim Fernandes, vamos puxar sempre um pelo outro'"
- "'Jogo de pés de Diogo Costa é fenomenal e Gabri Veiga é completo'"
- "Cláudio Ramos e Yann podem jogar na Taça"
- "Benfica. 'O Benfica muda agora ou o que virá é grave'. João Diogo Manteigas diz liderar a única lista que rompe com o passado"
- "Rui Costa. 'Árbitros admitiram os falhanços na Taça de Portugal'"
- "Sporting. Pote volta mais fresco. Sem minutos na Seleção. Gonçalo Inácio apto"
- "Taça de Portugal. Um amigo no caminho do Ançã. Equipa do distrital de Coimbra é anfitriã do Casa Pia"
E no A Bola:
- "'Mourinho vai ganhar mais connosco'. Noronha Lopes tem como objetivo um Benfica europeu"
- "Depois de Bernardo Silva, não há mais surpresas até às eleições. 'O meu trunfo é o meu projeto'"
- "Candidato apela aos adversários para discutirem ideias e não declarações de.. rendimentos"
- "'Os benfiquistas não têm um louco à frente do clube'. Rui Costa recorda momento em que assumiu a presidência"
- "Sporting. Man. United pode avançar já em janeiro por Hjulmand. Ruben Amorim pretende antecipar-se ao Man. City... de Hugo Viana"
- "Pedro Gonçalves com novas funções no jogo com o Paços de Ferreira"
- "FC Porto. Prpic apontado ao onze"
- "Francesco Farioli vai gerir a equipa na Taça de Portugal"
- "Golden boy. Mora, Quenda e Froholdt nos 25 mais promissores"
- "Futebol feminino. Sporting em frente na Europa Cup. SC Braga eliminado"
- "O norte-americano que se apaixonou pelo V. Guimarães"