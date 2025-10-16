Saúde e segurança em destaque na imprensa desta quinta-feira

Bom dia. A começar nas duas revistas semanais e a terminar nos jornais desportivos, hoje nas bancas, além do DIÁRIO encontra jornais generalistas nacionais que têm temas que vão desde a saúde à segurança, da criminalidade à política.

Na revista Visão:

- "Ar livre. O segredo da vida saudável"

- "Autárquicas. Revelações e grandes vencedores"

- "Bruce Springsteen. 'À medida que envelhecemos sentimo-nos muito mais livres'"

- "Médio Oriente. Caminho arriscado para a paz"

- "Os melhores filmes do Doclisboa"

Na revista Sábado:

- "Clã Balsemão. A fortuna e a queda"

- "Pactos de morte em Castro Daire. Polícia investiga manipulação ou jogos 'online'"

- "Escutas do caso Tutti Frutti. Quando André Ventura era o 'Brad Pitt dos pobres'"

- "Especial Autárquicas. Vencedores, resistentes e derrotados"

- "Direito de resposta da empresa Knower Projects, SA"

No Correio da Manhã:

- "Noite sangrenta na Grande Lisboa. Turista americano morto à frente do noivo"

- "Irlandês de 26 anos encontrado sem vida"

- "Jovem atingido a tiro na Cova da Moura"

- "Outros dois baleados na Amadora"

- "Mais de 10 mil homens vítimas de violência doméstica em 3 anos"

- "Políticos. Tribunal valida corte nas pensões vitalícias"

- "Sócrates em 2013. 1600 euros por duas noites em hotel de Paris"

- "50 milhões. Portugal compra armamento para a Ucrânia"

- "Eletrodomésticos. Custos do e-lar surpreendem consumidores"

- "Alerta. Cresce número de mosquitos da dengue"

- "Prisão. Guardas recusam revistar transexual"

- "Benfica. Mourinho com pressa para afinar ataque"

No Público:

- "Pagamentos em atraso no SNS atingem o valor mais alto dos últimos sete anos"

- "Custo dos alimentos. Portugueses convidam cada vez menos amigos para comer em casa"

- "Habitação. Portugal é o país da UE onde as casas estão mais sobrevalorizadas"

- "Médio Oriente. Israel e Hamas negoceiam nova fase do acordo de Trump"

- "Entrevista. Mariana Leitão: 'É muito difícil a IL aprovar ou abster-se no OE'"

- "Função pública. Governo admite vir a analisar recuperação de três dias de férias"

No Jornal de Notícias:

- "Cresce venda de trotinetas que não podem andar na via pública"

- "Nunca houve tantas mulheres na presidência de câmaras. Passam de 20 a 48 em quatro anos, mas ainda são uma minoria"

- "Justiça. Número de homicídios até hoje já ultrapassa o de todo o ano passado"

- "Porto. Detidas duas carteiristas suspeitas de centenas de furtos"

- "Gaia. Seis meses para fazer urbanização de 80 casas"

- "Homenagem. Ricardo Pais dá nome à sala principal do Teatro S. João"

- "Grandes entram na Taça com um olho na Europa"

- "Educação. Há quatro mil professores estrangeiros em Portugal"

- "Imigração. PS quer tempo para avaliar nova Lei da Nacionalidade"

No Diário de Notícias:

- "Governo falha meta para controlo de fronteiras nos aeroportos"

- "Despesa. Peso da dívida nacional é dos que mais irá cair no mundo desenvolvido"

- "Estratégia. Federações do PS aprovam António José Seguro para a corrida presidencial de janeiro de 2026"

- "Justiça. Morte de Odair Moniz: uma faca talvez plantada não se sabe por quem e um auto de notícia a várias mãos"

- "Faixa de Gaza. Hamas entrega mais corpos e Israel prepara a reabertura da fronteira de Rafah"

- "Escritora Marie Ndiaye. 'Se tivesse escolhido o nome da minha mãe, se fosse Marie Rousseau, a história teria sido diferente'"

- "Estreia. Julia Roberts está de volta: O cinema é também uma arte da palavra"

No Negócios:

- "Intermediários vão apostar em dar crédito às empresas"

- "Turismo em Lisboa corre risco de entrar em estagnação"

- "Michael Krautzberger, economista-chefe da Allianzgi. 'Investidores em obrigações preferem Portugal a França'"

- "Governo admite que pode ter de compensar gastos em Defesa"

- "Lusomorango cresce 10% e vai faturar 120 milhões"

- "Ações. Teixeira Duarte valoriza 30% em bolsa em apenas três dias"

No O Jornal Económico:

- "Conselho do G20 alerta para riscos elevados na bolsa"

- "Lourenço chama investimento estrangeiro para Angola"

- "Instituições internacionais estão mais pessimistas do que o Governo..."

- "...mas FMI diz que contas públicas estão 'num bom caminho'"

- "Maria Luís incumbida de criar fundo de garantia. Comissária portuguesa vai criar o difícil terceiro pilar da União Bancária, o Fundo de Garantia de Depósitos Europeu"

- "Vendas de elétricos batem recorde. E Ferrari anuncia primeiro modelo. Custa meio milhão"

- "Descida do IRC para 19% já foi aprovada pelo Parlamento"

- "Acordo UE-Mercosul pode aumentar exportações em 40%"

- "Sonae escolhe britânica para nova CEO da Worten"

No Record:

- "Entrevista Nuno Gomes. 'Falta planeamento no Benfica'. Vice de Noronha aponta erros à gestão de Rui Costa"

- "Rui Costa lembra. 'Foi Nuno Gomes quem pôs o nome de Schmidt em cima da mesa'"

- "Sudakov já tem a família em Portugal"

- "Sporting. Atalanta insiste em Maxi"

- "Futebol feminino. Rosengard 2-2 Portugal. Leoas seguem em frente"

- "FC Porto. Mora embala. Em destaque na Liga Europa e nos sub-21"

- "Alan Varela. 'Tenho mais personalidade'"

- "França. Entrevista. Paulo Fonseca e os 9 meses de castigo. 'Houve pressão política'"

No O Jogo:

- "FC Porto. 'Não sentimos pressão'. Alberto Costa fala da exigência de Farioli, da saída do V. Guimarães e da passagem pela Juventus, sem esquecer o momento dos dragões"

- "'Tenho uma grande relação com o Martim Fernandes, vamos puxar sempre um pelo outro'"

- "'Jogo de pés de Diogo Costa é fenomenal e Gabri Veiga é completo'"

- "Cláudio Ramos e Yann podem jogar na Taça"

- "Benfica. 'O Benfica muda agora ou o que virá é grave'. João Diogo Manteigas diz liderar a única lista que rompe com o passado"

- "Rui Costa. 'Árbitros admitiram os falhanços na Taça de Portugal'"

- "Sporting. Pote volta mais fresco. Sem minutos na Seleção. Gonçalo Inácio apto"

- "Taça de Portugal. Um amigo no caminho do Ançã. Equipa do distrital de Coimbra é anfitriã do Casa Pia"

E no A Bola:

- "'Mourinho vai ganhar mais connosco'. Noronha Lopes tem como objetivo um Benfica europeu"

- "Depois de Bernardo Silva, não há mais surpresas até às eleições. 'O meu trunfo é o meu projeto'"

- "Candidato apela aos adversários para discutirem ideias e não declarações de.. rendimentos"

- "'Os benfiquistas não têm um louco à frente do clube'. Rui Costa recorda momento em que assumiu a presidência"

- "Sporting. Man. United pode avançar já em janeiro por Hjulmand. Ruben Amorim pretende antecipar-se ao Man. City... de Hugo Viana"

- "Pedro Gonçalves com novas funções no jogo com o Paços de Ferreira"

- "FC Porto. Prpic apontado ao onze"

- "Francesco Farioli vai gerir a equipa na Taça de Portugal"

- "Golden boy. Mora, Quenda e Froholdt nos 25 mais promissores"

- "Futebol feminino. Sporting em frente na Europa Cup. SC Braga eliminado"

- "O norte-americano que se apaixonou pelo V. Guimarães"