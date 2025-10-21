Morreu Armando Abreu, "figura incontornável do PSD-Madeira", como o descreveu Miguel Albuquerque, esta terça-feira, na mensagem que o presidente dos social-democratas deixou na sua página oficial no Facebook.

Armando Abreu foi o antigo responsável financeiro do PSD-Madeira, com uma longa carreira pública e política, tendo sido inclusive vereador na Câmara Municipal do Funchal, mas também foi um profissional ligado ao ramo dos seguros durante largos anos. Pertenceu igualmente ao Secretariado do PSD-Madeira durante vários anos.

Partiu o nosso querido amigo Armando Abreu. É difícil encontrar palavras para descrever a tristeza que sentimos. O Armando foi uma daquelas pessoas únicas que marcam a vida de todos os que tiveram a sorte de o conhecer. Uma figura incontornável do PSD Madeira, sempre disponível, leal e profundamente dedicado às causas em que acreditava. Sempre com um sorriso, uma palavra amiga e uma energia contagiante, fez da política uma forma de servir e da amizade uma arte. Tive o privilégio de viver com ele momentos que nunca esquecerei, cheios de partilha, alegria e companheirismo. Fica a saudade, enorme, mas também a gratidão por tudo o que nos deixou. Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira e do Governo Regional

"Neste momento de dor, envio à sua família e a todos os seus amigos mais próximos os meus sentimentos e um abraço sentido de solidariedade e carinho", conclui Miguel Albuquerque.