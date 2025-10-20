Rent-a-car rendem 17 milhões de euros em frota de mais de 11 mil veículos

Foram hoje divulgadas as primeiras estatísticas sobre o sector das rent-a-car na Região Autónoma da Madeira (RAM), que dá conta que no 1.º trimestre de 2025 o negócio rendeu mais de 17 milhões de euros. Não se sabe quanto rendia antes o sector, mas os dados da DREM são inequívocos, este é um sector lucrativo, uma vez que cada veículo alugado resultou em proveitos médios de mais de 1.542 euros entre Janeiro e Março.

No 1.º trimestre foram registados então proveitos de 17.073.681 euros, sendo que quase 12,5 milhões de euros foram de 'proveitos de aluguer de veículos' sem contar o IVA e 'outros proveitos' , também sem IVA de quase 4,6 milhões de euros (inclui os seguros adicionais, segundo condutor, GPS, cadeira de criança e taxa de aeroporto). Ou seja, nestas contas ainda não se inclui a receita que a Região/Estado estão a arrecadar.

Da frota de 11.069 veículos de aluguer sem condutor na RAM, 10.613 são veículos ligeiros, 447 são motociclos e 9 são autocaravanas, sendo de destacar que menos de 1% (109) são veículos 100% eléctricos e cerca de 6,4% (705) são híbridos/híbridos plug in. A grande maioria, 86% (9.520) são veículos a gasolina e outros 6,6% (735) são a diesel.

Noutros números, destaca a DREM que foram celebrados 102.852 contratos de serviços de rent-a-car, o que significa que, em média, cada veículos foi alugado 9,3 vezes no 1.º trimestre deste ano, sendo que 58% dos levantamentos dos veículos no aeroporto, 33% nos escritórios e quase 8,8% feito o levantamento nos hotéis. Importa realçar que dada a discrepância de números, quase todo o negócio gira à volta dos automóveis ligeiros de passageiros (97,7% dos contratos).

Foto DREM

Nota importante, também, é a duração média do aluguer - 6 dias para os automóveis ligeiros, 3 dias para os motociclos e 5 dias para as autocaravanas - isto num total de 96.883 clientes, o que dá uma média de quase 8,8 clientes por veículo (provavelmente mais dado o peso dos automóveis ligeiros no sector). Os alemães são os maiores clientes, seguidos dos portugueses e os polacos, todos com 10,6 mil, 19,4 mil e 12,2 mil clientes dessas nacionalidades respectivamente. De realçar o peso relativamente pequeno dos turistas do Reino Unido (apenas 7,7 mil) apesar de estarem quase sempre entre a primeira e a segunda nacionalidade (partilhada com os alemães) que mais turistas trazem à Madeira, tanto é que ficam atrás dos franceses (quase 9 mil).

Sendo a primeira vez que a Direção Regional de Estatística da Madeira realiza o inquérito ao sector, operação que vinha preparando desde há alguns meses, fica também claro que o facto de o 1.º trimestre ser um mês ligeiramente menos movimentado em termos de turismo, significa que os meses que se seguem, bem mais fortes em termos de quantidade de turistas, poderão gerar muito mais proveitos e mais viaturas em aluguer.