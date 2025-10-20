Privados indignados com fuga de professores

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 20 de Outubro, dá conta que José Luís Nunes critica a Secretaria da Educação por absorver docentes e desamparar o ensino particular: “Não somos nós que vamos ter escolas abertas não rentáveis.". Governo pede esforço adicional, já o Sindicato denuncia pressões.

Pescado rende 13,7 milhões em apenas nove meses

Fique a saber que o valor do peixe descarregado em lota entre Janeiro e Setembro equivale ao registo de todo o ano de 2024. Nas quantidades, o atum patudo já superou.

Em busca de um futuro

Cinco imigrantes partilham com o DIÁRIO a aventura de uma nova vida. Loja do Cidadão atende 1.600 pessoas por dia.

Ecotrail com “a melhor edição de sempre”

Director de prova anuncia objectivo de tornar evento 100% eléctrico em 2026.

Destaque ainda para: Bernardo Pereira é campeão mundial Sub-23 de Canoagem de Mar.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.