Jornais nacionais com destaque na política

Bom dia. Estas são as manchetes e principais notícias desta sexta-feira, 17 de Outubro.

No semanário Expresso:

- "'Passistas' preparam apoio a Seguro"

- "MP ignora pedidos de Ivo Rosa para consultar o processo"

- "Preços das casas atingem novo máximo em setembro"

- "Autárquicas. Vitória dá oxigénio a Montenegro e gás à estratégia do Governo"

- "Coligações dividem PS no rescaldo eleitoral"

- "Onde os indignados quase deram vitória ao Chega"

- "Centro de procriação médica no Porto vai servir todo o país"

- "O regresso das boas maneiras"

- "'A paz chegou à minha casa demolida' - a vida em Gaza"

- "EUA: aumenta a brutalidade da ICE nas cidades democratas"

- "Quem é J. D. Vance, o homem que quer ser Presidente?"

- "Mário Centeno quer ocupar cargo que foi de Constâncio"

- "Debates na SIC, RTP e TVI [presidenciais]"

- "VMER do Santa Maria trancada"

- "Ex-dirigente do Chega julgado"

- "Putin e Trump juntos de novo"

No semanário Nascer do Sol:

- "Juízes do Tribunal de Contas declaram guerra ao Governo"

- "Cavaco junta à mesa todos os membros dos seus Governos"

- "Presidenciais. Prefácio de António Costa baralha PS ao lado de Seguro"

- "Patriarca Rui Valério. 'Não se pode descrever a situação em Gaza como genocídio'"

- "Autárquicas. Mapa em tons cor-de-laranja"

- "Homicídio de americano em Cascais é notícia em todo o mundo"

- "Helena Caldeira. Talento e versatilidade"

- "Já 2.ª-feira. Helicópteros do INEM passam a voar à noite"

- "Caso Marquês. Tribunal ouve mulheres de Sócrates"

- País positivo. Adesão de Portugal à UE. Dia Nacional da Sustentabilidade. O valor dos polímeros. Golfe em Portugal"

No Público:

- "Obstetras de seis hospitais vão ganhar mais 50% para competir com privados"

- "Dia para a Erradicação da Pobreza. Mulheres têm mais 14% de probabilidade de serem atingidas pela pobreza"

- "Estrangeiros. Mais de 85% dos 1,5 milhões de imigrantes estão em idade activa"

- "Guerra na Ucrânia. Trump diz que se vai encontrar com Putin na Hungria"

- "Hotéis e restaurantes. Preços do turismo sobem acima da média do Sul da Europa"

- "Autárquica. Livre voltou a crescer à custa do BE. 'Estão a acotovelar-se'"

- "Nova temporada. Com 'Rabo de Peixe', o país 'acredita com mais força'”

- "Entrevista. Escritor Kamel Daoud devolve a voz à Argélia degolada com 'Huris'"

- "Lisboa. Moradores salvam árvores ameaçadas por novo supermercado no Lumiar"

No Correio da Manhã:

- “Crime no Barreiro. Homem doente mata mãe à facada”

- “Mourinho ataca arbitragem e dá bicada no Sporting. ‘Benfica tem uma taça a menos do que devia ter’”

- “Empresário usa câmaras ocultas para filmar sexo com namoradas”

- “Longas filas. Novo sistema estrangula controlo no aeroporto”

- “CP renovada. Investimento de 746 milhões compra 117 comboios”

- “Portugal é campeão do preço das casas”

- “Na gestão de Proença. Rui Costa partilha negócio com a Liga”

- “FC Porto. Dragão paga 13,3 milhões em comissões”

- “Sporting. Leão segura Maxi e Hjulmand”

- “Lisboa. Taxista pede desculpa por matar universitário”

- “Política. Marcelo promulga nova lei dos estrangeiros”

- “Nuno Pardal Ribeiro. Ex-dirigente do Chega julgado por prostituição de menores”

No Diário de Notícias:

- “Património. Tesouros nacionais. Coches e berlindas saem do Picadeiro Real e todo o cuidado é pouco…”

- “Britânicos e espanhóis em guerra pelo ‘handling’ no Aeroporto de Lisboa”

- “Paulo Pereira. ‘O aumento das propinas é completamente irrelevante’”

- “Bem-estar digital. Nova associação quer conciliar bem-estar social com a Inteligência Artificial”

- “Alentejo. Como o PSD está a conquistar o antigo bastião dos comunistas, com 13 câmaras, incluindo duas capitais de distrito”

- “Ucrânia. O roteiro de Trump para a paz: primeiro Zelensky na Casa Branca, depois Putin em Budapeste”

- “Aniversário 80 anos. A Polícia Judiciária contada pelas páginas do DN desde a ditadura ao ‘verão quente’”

- “Anne Applebaum. ‘É ainda possível imaginar a vitória da Ucrânia. E lembre-se: a Rússia perde guerras’”

No Jornal de Notícias:

- "Pobreza diminui mas ainda ameaça mais de dois milhões de pessoas"

- "Imigrantes desesperam nas filas para legalização"

- "Coimbra. Urgência controla ao segundo a chegada dos doentes"

- "Barreiro. Mata a mãe à facada e barrica-se em casa durante sete horas"

- "Autárquicas. Limitação de mandatos não trava nova vida a 'dinossauros'"

- "Violência. Foi apresentar queixa e deu estalada a procuradora"

- "Dança. O sonho de Joaquín Cortés é chegar às novas gerações"

- "Desfile. Victoria's Secret celebra diversidade"

- "FC Porto. Custo com comissões pelos reforços foi de 4,5%"

- "Benfica. Mourinho entra na Taça com ataque à arbitragem"

No Negócios:

- "Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho. 'Vamos repor um regime que facilita a saída mais cedo' do trabalho"

- "Entrevista a Claire Messud [escritora norte-americana]. A força da literatura é mostrar como a vida é complicada"

- "EDP faz duras críticas ao plano da ERSE para investir nas redes"

- "Comércio. Crescimento fraco ameaça dois terços das exportações"

- "Bolsa. Entre as cotadas, quem ganha e quem perde com o OE2026"

No O Jornal Económico:

- "Pinto Luz constrói plano de dez mil milhões para a habitação"

- "'E se Portugal fosse pensado a dez anos?' Miguel Farinha, country managing partner da EY, diz que o OE2026 agrada aos empresários"

- "O desejado bunker. A vida está difícil. Os riscos estão à vista. E que tal capitalizar no medo? Os bunkers de autor para quem tem dinheiro"

- "Revolução das baterias chega com dois gigas na calha"

- "Cluster português é oportunidade para investir"

- "Portugal melhora na pobreza, mas cai no rendimento"

- "Carlos Tavares escreve sobre o atraso político da UE"

No O Jogo:

- "Benfica. Entrevista exclusiva. 'Não sou de dar desculpas esfarrapadas'. Rui Costa garante força e coragem para continuar a liderar"

- "Assume que será um presidente 'não remunerado'. Aceitaria proposta de 70M€ pelos direitos televisivos"

- "Chaves-Benfica 19H30. Mourinho: 'A taça do ano passado deveria ser do Benfica'"

- "Champions feminina. Águias perdem [0-2] com Arsenal na Luz"

- "Comissões ficam abaixo dos 5 milhões. Dragões detalharam mercado de verão no portal da transparência"

- "Farioli deu aulas a todos os treinadores dos azuis e brancos"

- "Tomás Pérez ganha segunda vida no Mundial de Sub-20"

- Sporting. 'Conquistámos muito mas queremos mais'. Varandas vê clube mais forte e vencedor"

- "Taça de Portugal. Sonho entre a solidão argentina e a lenda de Capello. Braga joga em casa do Bragança, onde coabitam projetos por concretizar e um exemplo de longevidade"

No A Bola:

- "Chaves-Benfica. Mourinho reclama taça. Treinador aponta dedo à arbitragem. 'Benfica tem uma taça a menos por motivos um bocadinhos estranhos'"

- "Samuel Soares titular e Richard Ríos poupado para a Champions"

- "Eleições Benfica. 'Tenho a certeza que convenço Klopp'. Cristóvão Carvalho"

- "Sporting. Cláusula de Gonçalo Inácio é para subir para €80 M"

- "Divulgado documentário sobre a dobradinha. Varandas batizou-o: 'O vencedor leva tudo'"

- "FC Porto. Os desafios de Villas-Boas. Presidente comemora 48.º aniversário e replicar o sucesso financeiro no relvado é o grande desígnio”

- “Novo pavilhão, construir CAR e chegar aos 200 mil sócios são objetivos a alcançar até final do mandato, em 2028"

- "Futebol feminino. Águias derrotadas pelo campeão europeu na Luz"

E no Record:

- “Chaves-Benfica. Mourinho ataca arbitragem. Treinador lembra Jamor e reabre polémica”

- “Noronha explica rasura na declaração de IRS”

- “Entrevista Bagão Félix, líder do CF na lista F: ‘Chumbo das contas pode servir de bomba atómica’”

- “Liga dos Campeões de Andebol. Sporting 33 Veszprém 32. Leões abatem gigante”

- “Sporting. Filme da dobradinha com mensagem de Varandas. ‘Queremos mais títulos!’”

- “FC Porto. Denis Gul afia a faca. Titular com o Celoricense”

- “Arbitragem. Terminou a greve de zelo”