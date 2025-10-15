Desilusão nacional, com Ronaldo em destaque, na imprensa
Bom dia. Apesar de outras notícias generalistas, que vão desde a criminalidade à política e da tecnologia à economia, o tema em praticamente todos os jornais - excepção aos económicos - é o empate ontem de Portugal frente à Hungria, que por 3 minutos adiou o carimbo desde já da selecção nacional para o Mundial de Futebol de 2026. Ronaldo é a cara da desilusão, apesar de o craque madeirense ter feito o seu papel, marcar golos...
No Correio da Manhã:
- "Assassinado na rua. Jovem de 16 anos executado no Barreiro"
- "Portugal 2 Hungria 2. Bilhete adiado para o Mundial"
- "Eleições do Benfica. Noronha milionário vive dos rendimentos"
- "FC Porto. Lágrimas de Villas-Boas na homenagem a Jorge Costa"
- "Julgamento do 'Marquês'. José Sócrates ficou a dever 11 mil euros a agência de viagens"
- "Em Grândola. Comboio intercidades perde carruagens"
- "Guardas alertam. Cinco reclusas transexuais nas cadeias"
- "Benefícios fiscais. Direito de resposta de Miguel Milhão"
- "Reformas. Novas pensões antecipadas para mais de 24 mil"
- "Marcelo Rebelo de Sousa quer ser professor de escola secundária"
No Público:
- "Há mais dois agentes da PSP acusados no caso de Odair Moniz"
- "Autárquicas. Nos concelhos sem maioria qualquer eleito desempata"
- "Salários podem estar em risco nas novas freguesias"
- "Mais de 160 presidentes de câmara foram recandidatos"
- "PS. Carneiro quer Seguro nas presidenciais e abstenção no OE"
- "Guiné-Bissau. Supremo afasta líder do PAIGC da corrida presidencial"
- "Ensino superior. Alunos pobres têm obstáculos, mas licenciam-se mais depressa"
- "Mundial 2026. 'Bis' de Cristiano não chegou para fechar apuramento"
- "Cinema. João César Monteiro, um libertino em Nova Iorque - obra integral no MoMA"
- "Universidade de Lisboa. Novo curso para alunos com problemas no funcionamento social e adaptativo"
No Jornal de Notícias:
- "Traficante condenado por caluniar juiz Carlos Alexandre"
- "Portugal 2-2 Hungria. Matador sem glória. Bis de Ronaldo, rei das qualificações, não foi suficiente"
- "Gaia. Empresa despede centenas por videochamada"
- "Autárquicas. PSD saiu a ganhar com novo mapa de freguesias"
- "Infertilidade. Embriões destruídos duplicaram num ano"
- "North Festival. The Cure regressam para concerto na Maia"
- "'Perdê-lo aqui, nos meus braços'. Villas-Boas chora ao recordar Jorge Costa / Ex-capitão dá nome ao Centro de Treinos do Olival"
No Diário de Notícias:
- "Chega pode ser decisivo para governar sete dos dez maiores concelhos"
- "Aviação. Privatização faz subir valorização da marca TAP para 214 milhões"
- "'Portugueses mais favoráveis à solidariedade internacional após covid-19 e a guerra na Ucrânia'. Fernando Jorge Cardoso e Patrícia Magalhães Ferreira [ONG Clube de Lisboa]"
- "Economia. FMI diz que sem mais medidas restritivas o excedente desaparece a partir deste ano"
- "Educação. Falta de docentes agravou-se. Mas problema 'deixou as manchetes'"
- "Médio Oriente. Desmilitarização, força de estabilização, governação e reconstrução: incógnitas do futuro da Faixa de Gaza"
- "Livro. Woody Allen: a arte da ansiedade agora em romance"
No Negócios:
- "Estado já deve mais às famílias portuguesas do que à troika"
- "FMI vê Zona Euro sem gás e Portugal a acelerar pouco"
- "Construtoras turcas têm alta velocidade, metro e portos em mira"
- "Sustentabilidade 20|30. Filipe Santos, diretor da Católica Lisbon. 'O grande perigo é a desagregação' na Europa"
- "Febre do ouro duplica valor das reservas nacionais"
- "Não há planos para mexer na tributação de rendimentos"
- "Aviação. Açores pedem mais tempo para vender a Azores Airlines"
No O Jornal Económico:
- "Microsoft e Nvidia juntam-se no data center de Sines"
- "Governo quer acelerar PDM e licenciamentos e reformar o Tribunal de Contas"
- "Autárquicas. PSD vence nos concelhos e freguesias com mais licenciados"
- "Jerónimo Martins compra grupo hortofrutícola Luís Vicente"
- "Países Baixos e China entram em guerra por causa de empresa de chips"
- "Como investe o discreto gestor da fortuna do CR7"
- "Espaço criou 1.500 empregos e gerou receitas de mil milhões em Portugal"
- "Socialistas dão a mão a Sébastien Lecornu e França pode ter governo"
No Record:
- "Portugal 2-2 Hungria. Lista de espera. Seleção estava no Mundial mas permitiu empate nos descontos"
- "Eleições ao rubro. Rui Costa. 'Não roubei um brinquedo a Vieira'"
- "Luís Filipe Vieira. 'Temos de voltar a ter 120 mil lugares'"
- "Noronha Lopes. 'Gostava de deixar o Benfica mais ganhador'"
- "Entrevista Vítor Pataco, vice da lista de Manteigas. 'Ecletismo é matriz da história do clube'"
- "FC Porto. Villas-Boas chorou ao lembrar símbolo portista. 'Jorge Costa vai mostrar caminho das vitórias'"
- "Sporting. Nuno Santos pode ser prenda de Natal"
No O Jogo:
- "Portugal 2-2 Hungria. Carimbo adiado. Seleção Nacional esteve com o apuramento na mão, mas permitiu empate em período de compensação"
- "Ronaldo chega aos 948 golos e é o melhor marcador em qualificações para Mundiais"
- "Roberto Martínez. 'Não conseguimos matar o jogo. A cabeça parou e o coração entrou'"
- "FC Porto. 'Vai inspirar-nos para o título'. André Villas-Boas emocionado em homenagem a Jorge Costa"
- "Benfica. Rui Costa ao ataque. Resposta a Noronha Lopes e defesa da transparência"
- "José Mourinho quer mais velocidade"
- "Sporting. Uma Taça para todos. Rui Borges projeta mudanças no onze"
- "Virgínia, Quaresma, Mangas e Alisson são candidatos à titularidade"
E no A Bola:
- "Portugal 2-2 Hungria. Balde de água fria. Bis de Cristiano Ronaldo não foi o suficiente para vencer os magiares / Golo de Szoboszlai ao minuto 90+1 adia apuramento de Portugal para Mundial-2026"
- "Mais um recorde para o capitão: é o jogador com mais golos em apuramentos de Mundiais"
- "'Perdemos o controlo do jogo'. Roberto Martínez"
- "Sporting. Fim da linha para Matheus Reis"
- "Benfica. Candidatos esgrimem argumentos"
- "FC Porto. Villas-Boas em lágrimas. Presidente emociona-se no tributo a Jorge Costa"
- "Conheça os Lisbon Foxes. Clube luta contra os tabus da orientação sexual"