Desilusão nacional, com Ronaldo em destaque, na imprensa

Bom dia. Apesar de outras notícias generalistas, que vão desde a criminalidade à política e da tecnologia à economia, o tema em praticamente todos os jornais - excepção aos económicos - é o empate ontem de Portugal frente à Hungria, que por 3 minutos adiou o carimbo desde já da selecção nacional para o Mundial de Futebol de 2026. Ronaldo é a cara da desilusão, apesar de o craque madeirense ter feito o seu papel, marcar golos...

No Correio da Manhã:

- "Assassinado na rua. Jovem de 16 anos executado no Barreiro"

- "Portugal 2 Hungria 2. Bilhete adiado para o Mundial"

- "Eleições do Benfica. Noronha milionário vive dos rendimentos"

- "FC Porto. Lágrimas de Villas-Boas na homenagem a Jorge Costa"

- "Julgamento do 'Marquês'. José Sócrates ficou a dever 11 mil euros a agência de viagens"

- "Em Grândola. Comboio intercidades perde carruagens"

- "Guardas alertam. Cinco reclusas transexuais nas cadeias"

- "Benefícios fiscais. Direito de resposta de Miguel Milhão"

- "Reformas. Novas pensões antecipadas para mais de 24 mil"

- "Marcelo Rebelo de Sousa quer ser professor de escola secundária"

No Público:

- "Há mais dois agentes da PSP acusados no caso de Odair Moniz"

- "Autárquicas. Nos concelhos sem maioria qualquer eleito desempata"

- "Salários podem estar em risco nas novas freguesias"

- "Mais de 160 presidentes de câmara foram recandidatos"

- "PS. Carneiro quer Seguro nas presidenciais e abstenção no OE"

- "Guiné-Bissau. Supremo afasta líder do PAIGC da corrida presidencial"

- "Ensino superior. Alunos pobres têm obstáculos, mas licenciam-se mais depressa"

- "Mundial 2026. 'Bis' de Cristiano não chegou para fechar apuramento"

- "Cinema. João César Monteiro, um libertino em Nova Iorque - obra integral no MoMA"

- "Universidade de Lisboa. Novo curso para alunos com problemas no funcionamento social e adaptativo"

No Jornal de Notícias:

- "Traficante condenado por caluniar juiz Carlos Alexandre"

- "Portugal 2-2 Hungria. Matador sem glória. Bis de Ronaldo, rei das qualificações, não foi suficiente"

- "Gaia. Empresa despede centenas por videochamada"

- "Autárquicas. PSD saiu a ganhar com novo mapa de freguesias"

- "Infertilidade. Embriões destruídos duplicaram num ano"

- "North Festival. The Cure regressam para concerto na Maia"

- "'Perdê-lo aqui, nos meus braços'. Villas-Boas chora ao recordar Jorge Costa / Ex-capitão dá nome ao Centro de Treinos do Olival"

No Diário de Notícias:

- "Chega pode ser decisivo para governar sete dos dez maiores concelhos"

- "Aviação. Privatização faz subir valorização da marca TAP para 214 milhões"

- "'Portugueses mais favoráveis à solidariedade internacional após covid-19 e a guerra na Ucrânia'. Fernando Jorge Cardoso e Patrícia Magalhães Ferreira [ONG Clube de Lisboa]"

- "Economia. FMI diz que sem mais medidas restritivas o excedente desaparece a partir deste ano"

- "Educação. Falta de docentes agravou-se. Mas problema 'deixou as manchetes'"

- "Médio Oriente. Desmilitarização, força de estabilização, governação e reconstrução: incógnitas do futuro da Faixa de Gaza"

- "Livro. Woody Allen: a arte da ansiedade agora em romance"

No Negócios:

- "Estado já deve mais às famílias portuguesas do que à troika"

- "FMI vê Zona Euro sem gás e Portugal a acelerar pouco"

- "Construtoras turcas têm alta velocidade, metro e portos em mira"

- "Sustentabilidade 20|30. Filipe Santos, diretor da Católica Lisbon. 'O grande perigo é a desagregação' na Europa"

- "Febre do ouro duplica valor das reservas nacionais"

- "Não há planos para mexer na tributação de rendimentos"

- "Aviação. Açores pedem mais tempo para vender a Azores Airlines"

No O Jornal Económico:

- "Microsoft e Nvidia juntam-se no data center de Sines"

- "Governo quer acelerar PDM e licenciamentos e reformar o Tribunal de Contas"

- "Autárquicas. PSD vence nos concelhos e freguesias com mais licenciados"

- "Jerónimo Martins compra grupo hortofrutícola Luís Vicente"

- "Países Baixos e China entram em guerra por causa de empresa de chips"

- "Como investe o discreto gestor da fortuna do CR7"

- "Espaço criou 1.500 empregos e gerou receitas de mil milhões em Portugal"

- "Socialistas dão a mão a Sébastien Lecornu e França pode ter governo"

No Record:

- "Portugal 2-2 Hungria. Lista de espera. Seleção estava no Mundial mas permitiu empate nos descontos"

- "Eleições ao rubro. Rui Costa. 'Não roubei um brinquedo a Vieira'"

- "Luís Filipe Vieira. 'Temos de voltar a ter 120 mil lugares'"

- "Noronha Lopes. 'Gostava de deixar o Benfica mais ganhador'"

- "Entrevista Vítor Pataco, vice da lista de Manteigas. 'Ecletismo é matriz da história do clube'"

- "FC Porto. Villas-Boas chorou ao lembrar símbolo portista. 'Jorge Costa vai mostrar caminho das vitórias'"

- "Sporting. Nuno Santos pode ser prenda de Natal"

No O Jogo:

- "Portugal 2-2 Hungria. Carimbo adiado. Seleção Nacional esteve com o apuramento na mão, mas permitiu empate em período de compensação"

- "Ronaldo chega aos 948 golos e é o melhor marcador em qualificações para Mundiais"

- "Roberto Martínez. 'Não conseguimos matar o jogo. A cabeça parou e o coração entrou'"

- "FC Porto. 'Vai inspirar-nos para o título'. André Villas-Boas emocionado em homenagem a Jorge Costa"

- "Benfica. Rui Costa ao ataque. Resposta a Noronha Lopes e defesa da transparência"

- "José Mourinho quer mais velocidade"

- "Sporting. Uma Taça para todos. Rui Borges projeta mudanças no onze"

- "Virgínia, Quaresma, Mangas e Alisson são candidatos à titularidade"

E no A Bola:

- "Portugal 2-2 Hungria. Balde de água fria. Bis de Cristiano Ronaldo não foi o suficiente para vencer os magiares / Golo de Szoboszlai ao minuto 90+1 adia apuramento de Portugal para Mundial-2026"

- "Mais um recorde para o capitão: é o jogador com mais golos em apuramentos de Mundiais"

- "'Perdemos o controlo do jogo'. Roberto Martínez"

- "Sporting. Fim da linha para Matheus Reis"

- "Benfica. Candidatos esgrimem argumentos"

- "FC Porto. Villas-Boas em lágrimas. Presidente emociona-se no tributo a Jorge Costa"

- "Conheça os Lisbon Foxes. Clube luta contra os tabus da orientação sexual"