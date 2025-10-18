Esperança de acabar com a guerra na Ucrânia entre os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Imigrantes com 'visto gold' têm 15 vezes mais facilidade em reunir famílias"

- "Zelensky na Casa Branca. Trump descarta cimeira a três mas promete paz 'rápida' na Ucrânia"

- "Cidades. Da Boavista ao Atlântico, o 'novo' mapa turístico do Porto"

- "Entrevista. Noronha Lopes: 'Comigo, o Bernardo Silva volta de certeza ao Benfica'"

- "Passos reapareceu, falou e recolheu-se. Por agora"

- "Parlamento. Direita alinha com o Chega na proibição do uso de burqas"

- "Reportagem. Bir Nabala, a vila que perdeu Jerusalém para o muro"

- "1928-2025. Morreu António Borges Coelho, historiador e antifascista"

Jornal de Notícias:

- "Apenas 108 multas em dois anos por atirar cigarros para o chão"

- "Chaves 0-2 Benfica. Grego em dose dupla. Pavlidis bisou na partida. Encarnados defrontam Felgueiras ou Atlético na quarta ronda"

- "Autoconsumo. Norte é onde mais se produz energia limpa"

- "Hoje. Emoções da NBA são prova de fogo para Neemias Queta"

- "Porto. Nove mil caloiros estreiam-se nas tradições académicas"

- "PSP condenado a 14 anos de prisão por matar após cilada sexual"

- "Alenquer. Psicólogo abusou de jovem que já tinha sido molestada"

- "Mulheres. Aprovada proposta para proibir uso de burca na rua"

- "Penafiel. Escritaria distingue Maria do Rosário Pedreira"

Correio da Manhã

- "Juros já pesam menos de metade da prestação da casa"

- "Famílias poupam com alívio nas taxas"

- "INE regista 20 meses consecutivos de redução do custo do dinheiro emprestado"

- "Benfica vence em festa da taça"

- "Filhos de Montenegro avançam nos negócios"

- "Direita proíbe uso da burca em Portugal"

- "Trump com esperança de acabar com a guerra na Ucrânia"

- "Lisboa. Polícia condenado por matar em cilada sexual"

- "Seixal. Trio grava violação de jovem sequestrada"

- "P. Ferreira-Sporting. 'A taça está no museu com 101% de mérito' [Treinador do Paços de Ferreira, Rui Borges]"

- "Celoricense-FC Porto. 'Vamos com o pé a fundo do acelerador'[treinador do FC Porto, Francesco Farioli]"

"Jorge Brandão. Piloto português morre nas dunas de Marrocos"

O Jogo:

- "Chaves 0-2 Benfica. Pavlidis não brinca. Exibição discreta revelou-se suficiente para eliminar flavienses aguerridos e seguir na prova-rainha"

- "José Mourinho: 'Brincámos com o fogo, as seleções não são desculpa'"

- "'Gosto do João Rego, é um miúdo com potencial'"

- "Celoricense-FC Porto. 'Muito respeito, o futebol é estranho'. Farioli anunciou Cláudio Ramos no onze e deixa aviso perante adversário do quarto escalão"

- "Zaidu lesionado e Karamoh vai estrear-se"

- "Rafael Seixas [treinador do Celoricense]: 'Temos um jogo parecido: intenso, vertical e forte nos duelos'"

- "P. Ferreira-Sporting. 'A Taça está no nosso museu e com 100% de mérito'. Rui Borges dá troco a Mourinho sobre a final da época passada"

- "Alisson espreita titularidade"

- "V. Guimarães. SAD com lucro histórico. Divulgados proveitos acima dos sete milhões de euros. 27,5 MEuro em vendas"

- "Motociclismo. Jorge Brandão morreu após queda na última etapa. Empresário de 46 anos era segundo entre os veteranos no Rali de Marrocos"

A Bola:

- "Chaves 0-2 Benfica. Pavlidis tinha as chaves. Encarnados avançam na prova rainha graças a bis do avançado grego"

- "José Mourinho 'esperava mais' em vitória tranquila"

- "'É ótimo que esteja a marcar golos'. Salienta o treinador"

- "P. Ferreira- Sporting. Diomande volta (e logo no 11) a jogar dois meses depois. Central lesionou-se a 08 de agosto"

- "'A Taça está no museu por mérito'. Rui Borges após bicada do técnico das águias"

- "Celoricense-FC Porto. Farioli aposta em Cláudio Ramos para a baliza"

- "'Vamos entrar a todo o gás e com os 11 melhores'. Garante o 'mister' italiano"

- "A Bola ao Centro. A Bola juntou os três guarda-redes da Seleção Nacional de futsal"

- "Arábia Saudita. Sérgio Conceição empata na estreia"

Record

- "Chave-Benfica. Resolvidis -- Grego bisa e águas seguem em frente na taça"

- "Pavlidis. 'Não importa se os golos são bonitos', importa marcá-los'"

- "José Mourinho. 'Não estou contente'"

- "P. Ferreira- Sporting. 'Ganhámos a Taça porque fomos melhores' [Rui Borges]"

- "Celoricense-FC Porto. 'Vamos com o gás todo' [Farioli]"

- "Jorge Brandão morre em Marrocos"