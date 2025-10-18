Esperança de acabar com a guerra na Ucrânia entre os destaques da imprensa nacional
Público:
- "Imigrantes com 'visto gold' têm 15 vezes mais facilidade em reunir famílias"
- "Zelensky na Casa Branca. Trump descarta cimeira a três mas promete paz 'rápida' na Ucrânia"
- "Cidades. Da Boavista ao Atlântico, o 'novo' mapa turístico do Porto"
- "Entrevista. Noronha Lopes: 'Comigo, o Bernardo Silva volta de certeza ao Benfica'"
- "Passos reapareceu, falou e recolheu-se. Por agora"
- "Parlamento. Direita alinha com o Chega na proibição do uso de burqas"
- "Reportagem. Bir Nabala, a vila que perdeu Jerusalém para o muro"
- "1928-2025. Morreu António Borges Coelho, historiador e antifascista"
Jornal de Notícias:
- "Apenas 108 multas em dois anos por atirar cigarros para o chão"
- "Chaves 0-2 Benfica. Grego em dose dupla. Pavlidis bisou na partida. Encarnados defrontam Felgueiras ou Atlético na quarta ronda"
- "Autoconsumo. Norte é onde mais se produz energia limpa"
- "Hoje. Emoções da NBA são prova de fogo para Neemias Queta"
- "Porto. Nove mil caloiros estreiam-se nas tradições académicas"
- "PSP condenado a 14 anos de prisão por matar após cilada sexual"
- "Alenquer. Psicólogo abusou de jovem que já tinha sido molestada"
- "Mulheres. Aprovada proposta para proibir uso de burca na rua"
- "Penafiel. Escritaria distingue Maria do Rosário Pedreira"
Correio da Manhã
- "Juros já pesam menos de metade da prestação da casa"
- "Famílias poupam com alívio nas taxas"
- "INE regista 20 meses consecutivos de redução do custo do dinheiro emprestado"
- "Benfica vence em festa da taça"
- "Filhos de Montenegro avançam nos negócios"
- "Direita proíbe uso da burca em Portugal"
- "Trump com esperança de acabar com a guerra na Ucrânia"
- "Lisboa. Polícia condenado por matar em cilada sexual"
- "Seixal. Trio grava violação de jovem sequestrada"
- "P. Ferreira-Sporting. 'A taça está no museu com 101% de mérito' [Treinador do Paços de Ferreira, Rui Borges]"
- "Celoricense-FC Porto. 'Vamos com o pé a fundo do acelerador'[treinador do FC Porto, Francesco Farioli]"
"Jorge Brandão. Piloto português morre nas dunas de Marrocos"
O Jogo:
- "Chaves 0-2 Benfica. Pavlidis não brinca. Exibição discreta revelou-se suficiente para eliminar flavienses aguerridos e seguir na prova-rainha"
- "José Mourinho: 'Brincámos com o fogo, as seleções não são desculpa'"
- "'Gosto do João Rego, é um miúdo com potencial'"
- "Celoricense-FC Porto. 'Muito respeito, o futebol é estranho'. Farioli anunciou Cláudio Ramos no onze e deixa aviso perante adversário do quarto escalão"
- "Zaidu lesionado e Karamoh vai estrear-se"
- "Rafael Seixas [treinador do Celoricense]: 'Temos um jogo parecido: intenso, vertical e forte nos duelos'"
- "P. Ferreira-Sporting. 'A Taça está no nosso museu e com 100% de mérito'. Rui Borges dá troco a Mourinho sobre a final da época passada"
- "Alisson espreita titularidade"
- "V. Guimarães. SAD com lucro histórico. Divulgados proveitos acima dos sete milhões de euros. 27,5 MEuro em vendas"
- "Motociclismo. Jorge Brandão morreu após queda na última etapa. Empresário de 46 anos era segundo entre os veteranos no Rali de Marrocos"
A Bola:
- "Chaves 0-2 Benfica. Pavlidis tinha as chaves. Encarnados avançam na prova rainha graças a bis do avançado grego"
- "José Mourinho 'esperava mais' em vitória tranquila"
- "'É ótimo que esteja a marcar golos'. Salienta o treinador"
- "P. Ferreira- Sporting. Diomande volta (e logo no 11) a jogar dois meses depois. Central lesionou-se a 08 de agosto"
- "'A Taça está no museu por mérito'. Rui Borges após bicada do técnico das águias"
- "Celoricense-FC Porto. Farioli aposta em Cláudio Ramos para a baliza"
- "'Vamos entrar a todo o gás e com os 11 melhores'. Garante o 'mister' italiano"
- "A Bola ao Centro. A Bola juntou os três guarda-redes da Seleção Nacional de futsal"
- "Arábia Saudita. Sérgio Conceição empata na estreia"
Record
- "Chave-Benfica. Resolvidis -- Grego bisa e águas seguem em frente na taça"
- "Pavlidis. 'Não importa se os golos são bonitos', importa marcá-los'"
- "José Mourinho. 'Não estou contente'"
- "P. Ferreira- Sporting. 'Ganhámos a Taça porque fomos melhores' [Rui Borges]"
- "Celoricense-FC Porto. 'Vamos com o gás todo' [Farioli]"
- "Jorge Brandão morre em Marrocos"