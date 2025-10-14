Depois das autárquicas a política domina a imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Eleições autárquicas. Só Cavaco e Costa batem Montenegro"

- "Vitória expressiva do PSD com maiores municípios e mais câmaras conquistadas"

- "Conflito no Médio Oriente. Libertação de reféns abre nova esperança para a paz"

- "Erro da Marinha danifica cargueiro com tiro de canhão"

- "Obras em Lisboa. Dois operários mortos em queda"

- "Portugal-Hungria. Martínez quer apuramento já em Alvalade"

- "Durante um ano. Benfica ignora dívida de 555 mil euros a Jesus"

- "Apurados. Cabo Verde faz história e vai ao Mundial"

- "Contratos com INEM. Tribunal acusa de 'má-fé' empresa de 'hélis'"

- "Em Istambul. Turista português preso em túnel"

- "Processo de Valente. Tia e irmã de Mónica ilibadas de difamação"

Diário de Notícias:

- "Governo quer reforçar consumo de hidrogénio nos autocarros"

- "Trump. 'Paz em Gaza é como o amanhecer de um novo Médio Oriente'"

- "Justiça. Operação 'Mais-valia'. Fernando Gomes quer entregar a sua caixa de 'emails' ao Ministério Público"

- "Autárquicas 2025. Lisboetas preferiram PS nas freguesias e rejeitaram aliança com o Bloco"

- "Maiorias absolutas diminuem. 'É consequência da fragmentação'"

- "Candidaturas independentes reforçaram representação face a 2021"

- "José Carlos Ferreira. 'Crise na habitação levou os autarcas a esquecer a mobilidade ou o ambiente'"

Público:

- "Governo deixa cair os efeitos retroactivos da Lei da Nacionalidade"

- "Acordo de paz assinado. Hamas libertou todos os reféns vivos"

- "Tribunal de Contas. INEM obrigado a cobrar milhões em multas à Gulf Med"

- "Episiotomias. Taxa nos hospitais do SNS desceu de 63% para 21%"

- "Autárquicas. Montenegro firme, Carneiro respira e Chega é Ventura"

- "França. Governo de Lecornu não convence e já há ameaças de censura"

- "40.º aniversário da FLAD. Amália no Carnegie Hall: uma celebração da memória pessoal e colectiva"

- "Real Academia das Ciências. 'Destruição criativa' dá Nobel da Economia a Aghion, Mokyr e Howitt"

Jornal de Notícias:

- "Pedro Duarte imita Montenegro e governa sem acordos no Porto"

- "Os rostos do novo poder autárquico. Reportagens em Guimarães, Braga, Gaia, Gondomar, Baião, Caminha, Bragança e Setúbal. Rui Araújo (PSD/CDS) resgatou Guimarães ao PS ao fim de 36 anos"

- "Luís Montenegro repete vitória com dois milhões de votos, José Luís Carneiro conquista 400 mil eleitores"

- "O peso das coligações e dos independentes. As falhas dos generais de Ventura"

- "Sondagem. Presidenciais. Gouveia e Melo também é o favorito numa segunda volta. Almirante à frente com 26,9%. Marques Mendes e Seguro taco a taco"

- "Médio Oriente. O regresso a casa dos reféns israelitas"

- "Tribunal. Direito à indignação absolve tia da grávida da Murtosa"

- "Lisboa. Queda de 20 metros de um andaime mata dois operários"

- "Televisão. Rabo de Peixe está de volta com Paolla Oliveira entre as estrelas da série"

- "Seleção. Triunfo sobre Hungria vale dez milhões e abre porta do Mundial. Martínez teme contra-ataque do adversário"

- "Valongo. ETAR de Ermesinde 50% acima do limite"

- "Guimarães. Campus da Justiça pronto em 2031"

Negócios:

- "Novas pensões antecipadas subiram 19% no ano passado"

- "Sarmento apostado em congelar número de funcionários públicos"

- "Como o acordo 'histórico' em Gaza mexe com os mercados"

- "António Comprido, secretário-geral da EPCOL [Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes]: Governo faz 'mistério' com receita do fim do bónus no ISP"

- "Maioria das grandes câmaras corre perigo de bloqueio"

- "Sobe e desce das bolsas puxa pelo lucro de gigantes da banca"

- "Radar África. Turbinas da Aenergy voltam a ensombrar Angola"

O Jornal Económico:

- "PSD vence nos concelhos mais ricos e PS domina nos que têm mais imigrantes"

- "João Leão desconfia de excedente e alerta para despesa"

- "Nobel da Economia distingue trio que explicou como a inovação impulsiona o crescimento"

- "Portugal tem pela primeira vez três MBA Executivos entre os melhores do mundo"

- "China ameaça retaliar se EUA avançarem com nova tarifa de 100%"

- "Hamas entrega todos os 20 reféns vivos a Israel"

- "EDP aposta em projetos híbridos na Austrália com 1,7 GW"

- "Em dia de Orçamento, Lecornu tem pela frente duas moções de censura"

O Jogo:

- "'Vitinha é o melhor médio do mundo'. Português do PSG aponta a grandes objetivos e recebe elogios do selecionador Roberto Martínez"

- "Portugal-Hungria. Seleção garante apuramento caso vença e a Arménia não ganhe na Irlanda"

- "Cabo Verde qualificado pela primeira vez na história"

- "FC Porto. Froholdt jura fidelidade. Dinamarquês afasta-se dos rumores do mercado"

- "Villas-Boas e clube alvos de processos"

- "Centro de Treinos Jorge Costa formalizado num dia especial"

- "Benfica. SAD pede castigo para Alan Varela. Águias queixam-se de impunidade em falta sobre Sudakov"

- "Schmidt diz que tentou segurar João Neves e Gonçalo Ramos"

- "Sporting. Varandas recorre a fundos americanos. Financiamento de 225 MEuro para obras no estádio"

- "Gonçalo Inácio deve falhar jogo de Paços de Ferreira"

- "Moreirense. 'Acreditamos nas ideias do treinador'. Marcelo já pisca o olho à Europa"

Record:

- "Benfica. 'Acumulei 23 milhões', Noronha Lopes desmente falência e mostra declarações de IRS desde 2017"

- "Rui Costa. 'Só falam de mim. Sou o alvo a abater'"

- "Vieira. 'Proença não terá descanso comigo'"

- "Portugal-Hungria. 'Jogamos muito', Martínez quer já o apuramento e elogia equipa"

- "Mundial 2026. Pela 1.ª vez Cabo Verde qualifica-se"

- "Sporting. Ioannidis com o onze à vista"

- "FC Porto. 'Sou incrivelmente feliz aqui', Froholdt não quer saber de transferências"

- "A Villas-Boas, FC Porto e Pavlidis. Guerra aberta dá processos"

- "CD aprecia queixas de Sporting, Dragões e APAF"

A Bola:

- "Alan Varela: 'Este clube exige títulos'. Médio do FC Porto abre o livro em entrevista a A Bola"

- "Jorge Costa homenageado no dia em que faria 54 anos"

- "Mundial-2026. Cabo Verde faz história! Vitória por 3-0 frente a Essuatíni coloca Tubarões Azuis no Campeonato do Mundo. Reportagem A Bola com cabo-verdianos em Lisboa"

- "Benfica. Mourinho atento a vários jovens do Seixal"

- "Noronha Lopes revela fortuna de 23 milhões e garante financiamento quase total da candidatura"

- "Van Gaal ajudou Martim Meyer a sugeriu diretor-geral"

- "Rui Costa: 'Sou o alvo a abater'"

- "Sporting. 'Ionannidis fará esquecer Gyokeres'. Treinador que o lançou na seleção grega sem dúvidas"

- "Portugal-Hungria. 'Portugal joga muito bem'. Selecionador defende qualidade da equipa, que pode qualificar-se já hoje"