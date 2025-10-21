Director nacional da PJ diz que crimes de ódio estão a aumentar e promete "combate feroz"

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) afirmou hoje que os crimes de ódio estão a aumentar em Portugal e prometeu um "combate feroz", em particular, da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT).

"Os crimes de ódio estão em pleno crescimento. Há uma grande difusão destas mensagens, designadamente contra mulheres. Perseguem-nas, perseguem pessoas de outras nacionalidades, de outros credos, de outras raças", relatou.

Sem apresentar dados, Luís Neves alertou para o crescimento deste tipo de crime, depois de a PJ ter detido hoje um cidadão luso-brasileiro por alegadamente ter cometido crimes de incitamento ao ódio, como oferecer um pagamento pela morte de uma jornalista brasileira residente em Portugal.

A propósito do caso, o diretor nacional da PJ considerou inaceitável o recrutamento e radicalização sobretudo de jovens para "atacar mulheres só porque são mulheres, ou para atacar pessoas de outras origens".

"Estamos a falar de crimes politicamente motivados e essa é uma das grandes preocupações, a par da violência que também decorre da difusão destas mensagens, muitas vezes assente na manipulação, nas 'fake news'", acrescentou.

Apontando o combate aos crimes de ódio como um dos objetivos da UNCT, Luís Neves sublinhou ainda, dirigindo-se em particular à extrema-direita, que quem cometer aquele tipo de crimes poderá contar com "combate feroz por parte da PJ".

A UNCT deteve hoje, em Vila Real, fora de flagrante delito, um homem "fortemente indiciado de ter difundido nas redes sociais uma publicação na qual incita à violência contra um grupo de pessoas de nacionalidade estrangeira".

Em comunicado, a PJ explicou que nestas publicações nas redes sociais o suspeito "oferecia como recompensa um apartamento no centro de Lisboa [no valor de 300 mil euros] a quem realizasse um massacre e exterminasse determinados cidadãos estrangeiros e um bónus adicional de 100 mil euros a quem atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira que trabalha em Portugal".

O suspeito tem, segundo a PJ, antecedentes por crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, tendo sido apreendidos durante a detenção elementos de prova relativos ao seu radicalismo ideológico, não especificados.

Em junho, a PJ já tinha desmantelado uma milícia armada de extrema-direita, com centenas de munições, armas militares, algumas das quais produzidas através de tecnologia 3D, e explosivos apreendidos.