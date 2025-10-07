Madeira com céu muito nublado e aguaceiros fracos nas terras altas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira, e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 20ºC de mínima e os 26.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 25.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu geral pouco nublado.. O vento seráem geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando de nordeste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 23.ºC