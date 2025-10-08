Algum congestionamento nesta manhã de quarta-feira

Bom dia. Em dias normais como esta quarta-feira, sem ocorrências de maior na Via Rápida, o trânsito ainda assim não abranda na zona da Cancela, onde a esta hora até já não ocorrem grandes dificuldades de circulação rodoviária.

Contudo, até há pouco tempo, o 'pão nosso de cada dia' com congestionamento dificultou de certa forma o tráfego. Sem acidentes ou avarias, para já está a ser um início de quarta-feira bastante calmo.

Houve indicação de um acidente na Rua do Til, não pudemos confirmar ainda da sua veracidade.