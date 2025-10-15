IVBAM representado em feira em Lisboa

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) marca presença na edição de 2025 da Feira 'Vinhos & Sabores Grandes Escolhas', que decorre de 18 a 20 de Outubro, no Pavilhão 2 da FIL – Centro de Exposições e Congressos de Lisboa.

"Reconhecida como o maior evento do sector em Portugal, esta feira é um ponto de encontro incontornável para produtores, profissionais e apreciadores de vinho. Em 2024, reuniu mais de 400 produtores e superou os 16 mil visitantes, entre os quais se destacaram cerca de 3100 profissionais — sommeliers, jornalistas, líderes de opinião, importadores e compradores de diversos países", indica nota à imprensa.

E acrescenta: "Organizada pela revista Grandes Escolhas a publicação de referência no mercado, a feira reúne produtores de todas as regiões do país, que apresentam as suas novas colheitas e as principais novidades para 2025. O evento distingue-se ainda pela ampla representação de vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes e fortificados, incluindo Madeira, Porto e Moscatel, bem como por um programa diversificado de actividades paralelas, provas comentadas e showcookings, que complementam a experiência e apelam a todos os públicos — desde o apreciador iniciante ao profissional mais credenciado".

Diz ainda que, "nesta edição, e tendo em vista a promoção e valorização dos Vinhos Tranquilos da Madeira no mercado nacional, o IVBAM apoia a participação de três produtores de Vinhos Denominação de Origem - DO 'Madeirense', assegurando a sua inscrição na feira, com um stand de duas frentes devidamente personalizado.

Os produtores são: Octávio Freitas Winery, Justino’s Madeira Wines e Duarte Caldeira & Filhos - Terras do Avô.

Por fim, refere que "com esta participação, o IVBAM reforça o seu compromisso com a divulgação e consolidação da qualidade e diversidade dos Vinhos Tranquilos da Madeira, contribuindo para o aumento da sua notoriedade e reconhecimento junto do público e dos profissionais do setor em Portugal continental".