Data para eleição do futuro líder do PS-Madeira definida na quinta-feira

As regras do processo de eleição do próximo líder do PS-Madeira vão ser estabelecidas numa reunião da Comissão Regional deste partido, que se realiza na próxima quinta-feira, pelas 18h30, na sede da Rua da Alfândega.

A convocatória para o encontro, assinada pelo presidente deste órgão, Rui Caetano, foi enviada no início desta semana aos respectivos membros. Da agenda de trabalhos consta a marcação da data, local e regimento do XXIII Congresso Regional e ainda a preparação do regulamento para a eleição do novo presidente do PS e da presidente das Mulheres Socialistas da Madeira.

Recorde-se que Paulo Cafôfo confirmou a sua saída da presidência do PS-Madeira no último domingo, após serem conhecidos os resultados das eleições autárquicas, em que os socialistas perderam a Câmara Municipal da Ponta do Sol e registaram uma quebra na votação geral. Na altura, o líder demissionário manifestou a vontade de apressar a transição e iniciar esse processo no prazo de 15 dias.