Quinta-feira muito nublada e com possibilidade de chuva

Para esta quinta-feira, 16 de Outubro, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) revê que o céu esteja geralmente muito nublado, em especial por nuvens altas e há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros.

O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante sul. Antevista, ainda, uma pequena subida de temperatura nas terras altas.

No Funchal o tempo não estará muito diferente. O céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, em especial por nuvens altas, há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros e o vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante sul.

Os termómetros irão variar entre os 20 e os 25ºC, no Funchal, 20 a 26ºC no Porto Santo.

No que concerne ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros e na costa sul de oeste/sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.