Céu em geral pouco nublado e aguaceiros no norte e terras altas

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 9 de Outubro, períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste.

No Funchal o céu estará em geral pouco nublado e o vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando de nordeste.

A temperatura vai oscilar entre os 20ºC de mínima e os 26ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo vai variar entre os 20ºC de mínima e os 25ºC de máxima.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de norte com 1,5 a 2 metros e na costa sul de oeste com 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.