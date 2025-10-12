Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros na Madeira

A Madeira apresenta, esta segunda-feira, um dia marcado por períodos de céu muito nublado em praticamente toda a Região. Nas terras altas da ilha, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros a partir da tarde, embora de curta duração e fraca intensidade.

O vento soprará fraco, inferior a 15 km/h, contribuindo para uma sensação de estabilidade atmosférica.

Na Região do Funchal, o tempo mantém-se idêntico, com céu muito nublado e vento fraco, num ambiente ameno e húmido.

A temperatura máxima prevista é de 25 graus celsius tanto no Funchal como no Porto Santo, enquanto a mínima deverá situar-se nos 20 graus.

O estado do mar revela alguma tranquilidade: na costa Norte, as ondas terão cerca de 1 metro e na costa Sul registam-se ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar varia entre 22 e 24 graus celsius.