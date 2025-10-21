PR elogia liderança de Luís Neves na PJ escolhido por Costa e reconduzido por Montenegro

O Presidente da República elogiou hoje o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, considerando que tem protagonizado uma "grande liderança", e os primeiros-ministros António Costa e Luís Montenegro pela sua escolha e recondução.

Marcelo Rebelo de Sousa discursava numa sessão solene evocativa do 80.º aniversario desta polícia criminal, na sede da PJ, em Lisboa, perante o diretor nacional da PJ, Luís Neves, e a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.

Na sua intervenção, o chefe de Estado deixou uma "palavra de gratidão" a António Costa "pelo seu empenho na resolução de um problema num momento difícil da vida da PJ", ao "escolher a liderança" desta polícia e "assumir perante a liderança compromissos sérios em termos de natureza organizativa, estatutária, financeira e pessoal".

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a escolha de Luís Neves para liderar a PJ, em 2018, foi "uma das melhores escolhas daquele primeiro-ministro e daquele Governo". Essa nomeação "contou o apoio dos demais órgãos de soberania, a começar no Presidente da República", referiu.

"O então primeiro-ministro, acompanhado pela ministra da Justiça nesse tempo [Francisca van Dunem], mas sobretudo o primeiro-ministro foi crucial na viragem da instituição", acrescentou. "É devida essa gratidão", reforçou.

Mais à frente, o Presidente da República considerou que Luís Neves tem protagonizado uma "grande liderança" e que é devido também "outro elogio ao primeiro-ministro que sucedeu ao doutor António Costa, o doutor Luís Montenegro, e a outra ministra, a atual ministra da Justiça", pela "noção da continuidade e do sentido de regime" ao reconduzirem o diretor nacional da PJ.

Luís Neves foi nomeado diretor nacional da PJ em 2018, reconduzido em 2021, ainda durante a governação do PS, e novamente no fim ano passado, pelo anterior Governo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro, com a atual ministra da Justiça, por mais três anos.