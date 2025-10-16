Parceria entre Nacional e Coolzone

A Coolzone Madeira é a mais recente parceira do Nacional. Localizado no Funchal, este é um centro inovador dedicado à longevidade, performance e saúde, que integra tecnologias de ponta focadas na regeneração, vitalidade e melhoria da qualidade de vida. Equipada com sistemas exclusivos a nível mundial – incluindo a maior e mais potente câmara fria contínua do mundo, com -110 °C e 12 metros de extensão, o maior túnel de luz, uma câmara hiperbárica de luxo para quatro pessoas, e um bar dedicado ao biohacking e longevidade, a Coolzoone oferece experiências únicas que proporcionam sensações corporais extraordinárias, tornando-se agora também parceira do Nacional numa colaboração que visa o desenvolvimento e a saúde dos nossos atletas.

A parceria foi celebrada esta tarde, na sede da Coolzone, tendo contado com a presença do sócio-gerente e diretor geral, Michael Schillinger, a gerente, Solange Andrade, e pela directora da MedicBite Clinic, Michelle Dittmann. O Nacional esteve representado pelo presidente, Rui Alves, pelo vice-presidente para o futebol, Gustavo Rodrigues, e por toda a equipa técnica liderada pelo treinador Tiago Margarido.