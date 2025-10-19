PR francês promete capturar autores de assalto no Louvre

O Presidente francês prometeu hoje que as autoridades de França irão fazer tudo o que for possível para capturar os quatro suspeitos de um assalto esta manhã ao Museu do Louvre, em Paris.

"Tudo está a ser feito, em todos os lugares, para que isso aconteça", disse o chefe de Estado.

Trata-se de um "ataque a um património que prezamos porque é a nossa história", disse Emmanuel Macron, prometendo a ação rápida das autoridades.

"Vamos recuperar as obras e os autores serão levados à justiça", prometeu .

Oito peças "de valor patrimonial inestimável", incluindo a tiara da imperatriz Eugénie (esposa de Napoleão III, imperador de 1852 a 1870) e dois colares, foram roubadas na manhã de hoje, de acordo com o Ministério da Cultura francês.