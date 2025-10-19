'Wing condensation' em avião da SAS

Ontem à tarde, pelas 18h47, o avião da SAS (Scandinavian Airlines System), proveniente de Copenhaga, e com destino à Madeira, ao aterrar no aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo apresentou um efeito não muito usual nas asas, chamado de condensação aerodinâmica ['wing condensation'].

No vídeo captado pelo Madeira Aviation Spotting é possível ver a aeronave, um A320Neo, a realizar a aproximação à pista e nas asas a formação de vapor de água, que dá a impressão de fumo. Numa publicação nas redes sociais, a Swiss International Air Lines explica que este fenómeno ocorre quando existe uma menor pressão na parte superior da asa, devido a inclinação do avião durante as aterragens e decolagens, sendo essa inclinação chamada de ângulo de ataque.

Devido à diminuição da pressão, a temperatura também cai, condensado o ar com a humidade, transformando, então no fumo que vemos no vídeo.

