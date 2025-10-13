Sónia Pereira nomeada directora regional de Pescas

A ainda presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira, foi a escolha do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, para assumir a liderança da Direcção Regional de Pescas, como se pode ler na nota de imprensa emitida.

A renovação da frota, a reivindicação de melhores quotas, a aplicação criteriosa de investimentos através de fundos comunitários, e sustentabilidade da pesca artesanal serão alguns dos desafios que vão merecer a atenção da nova directora regional, esclarece o comunicado enviado às redacções.

Entre 2004 e 2021 presidiu à Casa do Povo da Quinta Grande. Foi deputada à Assembleia Legislativa da Madeira entre 2004 e 2011 e integrou a Assembleia Municipal de Câmara de Lobos entre 2001 e 2005. Na autarquia, exerceu ainda funções de vereadora com os pelouros da Intervenção Social, Educação e Juventude, tendo sido vice-presidente nos mandatos de 2015-2021.

A nomeação de Sónia Pereira deverá acontecerá nas próximas horas, todavia só iniciará funções após a tomada de posse do novo executivo de Câmara de Lobos, substituindo assim Luís Ferreira, que foi cabeça-de-lista pelo PSD/CDS em Machico, no cargo.