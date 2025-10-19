Agência para o Clima e empresas de distribuição estudam como aumentar reciclagem de têxteis

A Agência para o Clima e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição vão desenvolver um projeto-piloto para encontrar soluções para aumentar a devolução e reciclagem de produtos têxteis, anunciou hoje o Ministério do Ambiente.

O projeto vai ser financiado até 450 mil euros pelo Fundo Ambiental e visa "estudar e desenvolver uma forma de devolução de têxteis usados, alterando não só a logística e a operação das empresas, mas adaptando e alterando o comportamento do próprio consumidor", refere o ministério em comunicado.

A agência e a APED, que congrega empresas retalhistas e grossistas do setor têxtil, assinaram um protocolo de colaboração técnica para esse efeito, e o projeto decorrerá no prazo de um ano, ou seja até setembro de 2026.

Os resíduos têxteis, recorda o Ministério, são grandes fontes de poluição da água, responsáveis pela libertação de microplásticos e geradores de gases de efeito estufa, o que agrava as crises climática e ambiental.

O ministério liderado por Maria da Graça Carvalho refere que este projeto é "particularmente relevante no contexto da revisão da Diretiva relativa aos resíduos 2008/98/CE, que vai criar sistemas de responsabilidade alargada dos produtores".

Para a Ministra do Ambiente e Energia esta "é uma oportunidade para acelerar a transição para uma economia circular no setor têxtil que, mais do que uma responsabilidade ambiental, é uma obrigação para as empresas que queiram ser competitivas e sustentáveis".