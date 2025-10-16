Debate sobre 'A Cibersegurança na Era Digital' a 22 de Outubro

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros irá acolher, na próxima quarta-feira, dia 22 de Outubro, a partir das 19h15, a mesa redonda 'A Cibersegurança na Era Digital: Ameaças e Oportunidades'.

O evento é promovido pela GDG Madeira e conta com o apoio da Ordem dos Engenheiros (Região Madeira), através do Colégio de Engenharia Informática.

Esta iniciativa visa "promover o debate sobre os desafios crescentes da cibersegurança num mundo digital cada vez mais interligado, explorando o equilíbrio entre inovação tecnológica, protecção de dados e segurança das infraestruturas críticas", explica a organização em comunicado de imprensa.

Ao longo da sessão, serão abordados temas como: as novas formas de ciberataque, o papel das políticas públicas na defesa digital, a importância da formação em segurança informática e as oportunidades emergentes neste sector em rápida evolução.

O painel contará com: Martin Freitas, Encarregado-Geral de Cibersegurança da Administração Pública Regional da Madeira, especialista em políticas de segurança digital e protecção de dados; Eduardo Marques, professor auxiliar na Universidade da Madeira, investigador na área dos sistemas distribuídos e responsável pela formação C-Academy do Centro Nacional de Cibersegurança na Região; e Filipe Freitas, director comercial da MEO Madeira e docente convidado na Universidade da Madeira. A moderação da mesa redonda estará a cargo de Fernando Martins, doutorando em Engenharia Informática.

Dirigido a profissionais de tecnologia, académicos, estudantes e público em geral, o evento pretende criar "um espaço de partilha de conhecimento e reflexão sobre o papel da cibersegurança na era digital".

A entrada é livre e gratuita, estando sujeita a inscrição prévia devido à limitação de lugares disponíveis, que pode ser realizada em: https://gdg.community.dev/e/mjfudd/.

A agenda prevê a recepção dos participantes às 19h15, a mesa redonda entre as 19h30 e as 20h30, seguida de uma sessão de perguntas e respostas até às 20h45, e um momento final de convívio informal e networking até às 21 horas.