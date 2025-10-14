Escola Secundária Jaime Moniz organiza IV edição da ExpoLiceu a 22 de Outubro

A Escola Secundária Jaime Moniz (Liceu) promove, no próximo dia 22 de Outubro, a ExpoLiceu 25-26 – IV Mostra dos Clubes, Grupos e Projectos, uma iniciativa que visa dar visibilidade às actividades desenvolvidas no âmbito da complementaridade e enriquecimento cultural.

Organizado pela Coordenação das Actividades de Complemento e Enriquecimento Cultural, o evento decorrerá no pátio da escola entre as 9h30 e as 13h30, e contará com uma vertente digital e presencial, através da apresentação de stands representativos dos vários clubes e projetos da escola.

A mostra incluirá também uma actividade interactiva em formato de Peddy Paper, que pretende incentivar os alunos a explorar os diferentes espaços e dinâmicas da exposição de forma lúdica e participativa.

A ExpoLiceu envolverá a comunidade escolar e será complementada com momentos de artes performativas e actividades de comunicação e partilha, promovendo o contacto entre alunos e professores.