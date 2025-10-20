Monte Palace Madeira abre candidaturas para a temporada musical 'Music at the Monte 2026'

O Monte Palace Madeira - Jardim Tropical abriu as candidaturas para a temporada musical 'Music at the Monte 2026', segundo uma nota de imprensa da organização.

A iniciativa, que decorre desde 2024, tem reunido músicos madeirenses em actuações diárias no jardim tropical do Monte Palace. A primeira edição contou com mais de 40 artistas regionais e, em 2025, o número de participantes ultrapassou a centena, de acordo com a mesma nota.

O objectivo do projecto passa por "valorizar e promover artistas residentes na Madeira, oferecendo-lhes um espaço de actuação perante um público nacional e internacional". As actuações da edição de 2026 decorrerão diariamente, entre as 12h30 e as 13h30, no lago central do jardim.

As candidaturas estão abertas até 17 de Novembro de 2025 e devem ser submetidas através do formulário disponível em https://forms.gle/ugrFhwqRjiZB5mmz9].