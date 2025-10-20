Tomadas de posse das Juntas de Freguesia do Funchal decorrem entre 22 e 27 de Outubro

Estão já calendarizadas as cerimónias de tomada de posse dos novos executivos das Juntas de Freguesia do concelho do Funchal, eleitos nas autárquicas de 12 de Outubro. As sessões solenes decorrem entre os dias 22 e 27 de Outubro, em vários horários e locais das respectivas freguesias.

O arranque está marcado para quarta-feira, 22 de Outubro, com as tomadas de posse em São Roque, às 17 horas, e no Monte, às 19 horas. No dia seguinte, quinta-feira, 23, será a vez de São Gonçalo, às 17h30, e da Sé, às 19 horas.

Já na sexta-feira, 24, as cerimónias prosseguem em Santa Luzia, às 18 horas, e em Santo António, às 19h30. No dia 25, sábado, será a vez de São Martinho, às 11 horas, e do Imaculado Coração de Maria, às 18h30.

A tomada de posse da freguesia de São Pedro está ainda por confirmar, devendo o horário ser anunciado nos próximos dias.

O ciclo encerra na segunda-feira, 27 de Outubro, com a tomada de posse da Junta de Santa Maria Maior, às 11 horas.

As cerimónias contarão com a presença de representantes dos vários partidos, eleitos e convidados, simbolizando o arranque de um novo ciclo político nas freguesias funchalenses.