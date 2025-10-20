ADN destaca prevenção no Outubro Rosa

Numa nota de imprensa enviada às redacções, o partido Alternativa Democrática Nacional (ADN), alertou que " o Outubro Rosa vai além da prevenção do cancro da mama, sendo também um convite à consciência e ao cuidado integral com o corpo, mente e alma".

Segundo o comunicado, a instituição afirma que a saúde não se resume à ausência de doença, mas resulta do equilíbrio entre o físico, o emocional e o energético. O cancro da mama, reforça, não é apenas uma questão biológica, refletindo também o estilo de vida, as emoções e os hábitos de autocuidado.

O ADN Madeira defende que "a prevenção passa por escolhas diárias, incluindo alimentação saudável, prática de exercício e respiração, sono reparador, suplementação com nutracêuticos antioxidantes, gestão do stress e das emoções, contacto com a natureza e momentos de gratidão". Além disso, sublinha que "o toque, o autoexame e os exames médicos continuam a ser essenciais, mas devem ser complementados pelo autoconhecimento e equilíbrio interior".