'Reggaeton Hasta Abajo' regressa à Madeira a 18 de Outubro
O evento 'Reggaeton Hasta Abajo', realizado nas Vespas, regressa para a segunda edição no sábado, dia 18 de Outurbo, prometendo ser uma das noites mais vibrantes do ano. A festa acontece, desta vez, em dose dupla, ocupando em simultâneo os espaços Vespas e Jam.
A organização explica que esta segunda edição surge "como resposta à enorme procura e energia da primeira festa" e que a ideia é proporcionar uma experiência ainda mais completa, com dois ambientes distintos, mas unidos pela mesma batida latina.
Nas Vespas, sala principal, o comando da pista estará nas mãos de DJ Dom, um nome incontornável do reggaeton latino. Natural da Venezuela e com mais de 13 anos de carreira, o artista tornou-se uma referência internacional no género, misturando sonoridades modernas com a essência original do reggaeton. O seu percurso começou nas ruas de Caracas, e rapidamente o levou a palcos no Chile, Peru, Equador, Portugal e noutros países, onde tem conquistado fãs com a sua energia e autenticidade.
Já no Jam, o público vai
mergulhar num ambiente mais tropical, dedicado aos ritmos tradicionais da
América Latina. O espaço estará a cargo do também venezuelano DJ Fontes,
especialista em salsa, bachata e merengue, géneros que têm vindo a conquistar
cada vez mais adeptos em Portugal. A sua atuação promete uma viagem musical
pelas raízes e pela paixão da cultura latina, num contraste perfeito com a
energia urbana da sala principal. Dois estilos e uma só noite, o Reggaeton
Hasta Abajo promete ser uma celebração da música, da dança e da
multiculturalidade.
"O 'Reggaeton Hasta Abajo' é reconhecido como a maior festa de reggaeton em
Portugal, já tendo passado por várias cidades do continente, e chega novamente
à Madeira com o objectivo de consolidar o arquipélago como destino obrigatório
para os amantes deste estilo musical", refere nota emitida.
Os bilhetes estão disponíveis nas plataformas habituais, sendo que a organização recomenda compra antecipada. Para mais informações: Festa: @reggaeton.hastabajo Discoteca: @vespasclub