Moscovo avisa que envio de mísseis Tomahawk para Kiev é "medida hostil"

A Rússia declarou hoje que vai considerar o eventual fornecimento de mísseis Tomahawk dos Estados Unidos à Ucrânia uma "medida hostil", avisando que tal decisão aumentará os riscos de segurança a nível global.

"A Rússia considerará esta medida, se for implementada, como hostil", disse o diretor do Serviço de Informações Estrangeiro russo, Serguei Naryshkin, durante uma reunião dos chefes dos serviços secretos da Comunidade de Estados Independentes, avançou a agência de notícias russa TASS.

Naryshkin acrescentou que o envio dos mísseis "aumentará significativamente os riscos de segurança, não apenas na Europa, mas em todo o mundo", e confirmou que o tema foi abordado na quinta-feira numa conversa telefónica entre os Presidentes russo, Vladimir Putin, e norte-americano, Donald Trump.

Durante essa chamada, Putin alertou que o fornecimento de Tomahawks a Kiev "prejudicará as relações bilaterais" e as perspetivas de um acordo pacífico para o conflito na Ucrânia.

O aviso russo surgiu no dia em que Trump e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reúnem na Casa Branca para discutir o eventual reforço da assistência militar norte-americana a Kiev.

Trump sugeriu esta semana a possibilidade de enviar mísseis Tomahawk - um gesto interpretado como tentativa de aumentar a pressão sobre Moscovo - embora tenha admitido também que Washington "precisa deles para garantir a segurança".

Zelensky considerou que o fornecimento desses mísseis, com capacidade para atingir Moscovo, poderá alterar o rumo da guerra e forçar o Kremlin a aceitar negociações de paz.

Naryshkin classificou ainda como uma fantasia a aspiração da NATO de impor à Rússia uma "derrota estratégica", afirmando que Moscovo "vai continuar a defender firmemente os seus interesses".