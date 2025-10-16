Escola Profissional do Atlântico quer geração mais sustentável e lança 'Greener Act'

A Escola Profissional do Atlântico (EPA) acaba de anunciar que "tornou-se, esta semana, a primeira instituição de ensino da Madeira a implementar o projeto Greener Act nas Escolas, uma iniciativa pioneira que visa envolver a comunidade estudantil em ações concretas de sustentabilidade, cidadania ativa e responsabilidade ambiental".

Na nota é explicado que "o lançamento, marcado por grande entusiasmo e participação dos alunos, contou com a presença da equipa da Greener Act, que apresentou o funcionamento da aplicação móvel e o propósito de transformar pequenas ações individuais em impacto coletivo positivo. Durante o evento, foi notório o interesse dos alunos em explorar a app, especialmente através dos quizzes diários e desafios interativos que promovem hábitos mais sustentáveis no dia-a-dia", conta.

Queremos inspirar os jovens a serem protagonistas da mudança. Acreditamos que cada gesto conta e que a tecnologia pode ser uma poderosa aliada para promover um futuro mais verde e consciente. Philippe Moreau, fundador da Greener Act

Ao longo deste ano lectivo, "os alunos da EPA irão participar em diversas atividades ligadas à ação climática, desde campanhas de limpeza e reflorestação até iniciativas de economia circular e voluntariado social. A plataforma Greener Act permitirá ainda medir o impacto positivo de cada turma, criando um ranking sustentável que estimula uma competição saudável e reforça o sentido de comunidade".

Assim, a primeira iniciativa terá lugar hoje, dia 16 de Outubro, "em celebração do World Clean Up Day, durante a qual os alunos irão participar numa ação de limpeza da frente-mar na Praça do Povo, com início às 11h00", daqui a pouco.

Esta parceria é uma oportunidade única de unir educação e inovação tecnológica, dando aos nossos alunos ferramentas práticas para se tornarem cidadãos mais conscientes e participativos. Silvia Mendes, diretora pédagocia da EPA

A iniciativa culminará, em Junho do próximo ano, "com a entrega dos Prémios Greener Act EPA, com apoio exclusivo do grupo Sierra Sonae do Madeira Shopping, que distinguirão as turmas e alunos com maior envolvimento e impacto positivo, reforçando o compromisso da escola com uma educação orientada para o futuro", conta.

E conclui quem, "com este projeto, a EPA posiciona-se como referência regional em sustentabilidade educativa, alinhando-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e inspirando outras escolas da Madeira a seguir o mesmo caminho".

Sobre a 'Greener Act'

"Ajudamos as organizações a tornarem-se líderes em sustentabilidade, capacitando os seus membros a realizarem ações mensuráveis que geram impacto positivo a nível ambiental, social e económico", explica a Greener Act no seu portal. "Através da nossa plataforma, monitorizamos, recompensamos e publicitamos o envolvimento — totalmente alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas".

Refira-se que a Greener Act "integra igualmente o consórcio EgamesLab, onde um dos principais propósitos da aplicação é introduzir a gamificação sustentável no ecossistema do EgamesLab, promovendo o equilíbrio entre inovação tecnológica, educação e impacto ambiental positivo".