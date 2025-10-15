Tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de Machico a 22 de Outubro

Foram convocados os membros eleitos para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal de Machico, bem como os cabeças-de-lista mais votados para as assembleias de freguesia, resultantes do último acto eleitoral para os órgãos autárquicos.

De acordo com nota à imprensa, a cerimónia de tomada de posse destes eleitos terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no próximo dia 22 de Outubro, pelas 14h30.

O momento marca o início oficial de um novo ciclo autárquico.