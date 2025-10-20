Regiões House promove sexta edição da 'Noite de Fado'

O Regiões House volta a celebrar a cultura portuguesa com a sexta edição da 'Noite de Fado', que se realiza no próximo sábado, 25 de Outubro.



"Reconhecido pela sua comida de partilha, o Regiões House tem vindo a afirmar-se também como um espaço de encontro entre sabores, arte e tradição. As 'Noites de Fado' tornaram-se já um dos momentos mais esperados, conquistando o público local e os visitantes pela autenticidade e ambiente intimista", indica nota à imprensa.

Nesta edição, actua a fadista madeirense Susana Andrade, que será acompanhada por Susana e César Abrantes, na guitarra portuguesa e guitarra clássica.



"Esta é sem dúvida uma experiência de sentidos: fado, tábuas de queijos e enchidos e uma seleção especial de vinhos. O Regiões House continua assim a afirmar-se como um espaço de valorização da cultura, unindo o melhor da música e da gastronomia portuguesa num ambiente de partilha e identidade", conclui a mesma nota.



Os lugares são limitados.