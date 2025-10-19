"A melhor edição de sempre”

O grande desafio para o próximo ano é tornar o Ecotrail Funchal Madeira Island numa prova totalmente eléctrica, anunciou o director de prova, Patrício Fernandes, ao fazer o balanço da 11.ª edição.

A meta é que todas as viaturas e bicicletas utilizadas pela organização, voluntários e participantes sejam movidas a energia limpa, reforçando o compromisso ambiental do evento. “É um passo ambicioso, mas já há condições para o concretizar. Representa bem o que o Ecotrail é — a união entre o desporto, a sustentabilidade e a comunidade”, afirmou.

Patrício Fernandes classificou a edição de 2025 como “a melhor de sempre numa vertente global”, destacando o equilíbrio entre a componente desportiva, ecológica e social. As lembranças Finisher foram produzidas pelo Centro de Inclusão da Madeira, e os troféus criados a partir de troncos de árvores caídas, cedidos pelo Parque Ecológico do Funchal, incluindo madeiras recuperadas após incêndios.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento aboliu o uso de garrafas de plástico, substituindo-as por pontos de abastecimento de água potável, numa parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

Fernandes sublinhou ainda que o Ecotrail “está numa linha de sustentabilidade que dificilmente será travada”. Lembrou que, embora inicialmente houvesse resistência por não ser uma prova “de montanha pura e dura”, o evento é hoje uma referência internacional.

A presença do líder da rede Ecotrail Internacional, que elogiou a limpeza dos percursos, a separação de resíduos e o centro de prova construído em paletes e decorado com plantas naturais, confirmou o reconhecimento global alcançado pela edição de 2025.