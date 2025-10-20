Homem agredido ontem à noite no Funchal

Um homem, na faixa etária dos 60 anos, foi agredido pelas 20 horas deste domingo na Rua Elias Garcia, no Funchal.

Por apresentar ferimentos ligeiros foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A Polícia de Segurança Pública foi também chamada ao local para tomar conta da ocorrência.