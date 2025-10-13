Vitórias e derrotas da noite eleitoral nos jornais nacionais

Bom dia. Estas são as capas dos jornais nacionais que se publicam hoje, 13 de Outubro de 2025, na ressaca da noite eleitoral onde se cantam vitórias e se lamentam derrotas. A excepção são os jornais desportivos.

No Público:

- "A noite fez-se laranja"

- "PSD. Sociais-democratas vencem em Lisboa e Porto e conquistam o maior número de câmaras"

- "PS. Vitórias em capitais de distrito atenuam quebra eleitoral"

- "Chega. Com três câmaras, partido de Ventura fica muito aquém do prometido"

No Jornal de Notícias:

- "Pedro Duarte vence no Porto e PSD volta a ser o maior partido autárquico"

- "PS recupera do castigo das legislativas e deixa o Chega para trás, ainda que Ventura consiga algumas presidenciais, incluindo Albufeira"

- "Comunistas continuam a perder fulgor e caem os bastiões de Setúbal e Évora. CDS mantém liderança de seis concelhos"

- "Lisboa. Carlos Moedas ganha ao 'sprint' e de novo sem maioria"

- "Gaia. Menezes de regresso com 'um grande salto em frente"

- "Braga. Vitória por uma unha negra de João Rodrigues"

- "Aveiro. Luís Souto manteve PSD no poder, apesar da queda de votos"

- "Guimarães. Ricardo Araújo interrompe 36 anos de liderança socialista"

No Correio da Manhã:

- "Eleições Autárquicas. PSD e PS arrasam no país. Chega de Ventura desilude"

- "Lisboa. PSD Carlos Moedas. Porto. PSD. Pedro Duarte"

- "Sintra. 34,36%. PSD. Marco Almeida"

- "Faro. 39,48%. PS. António Pina"

- "Viseu, 42,28%. PS. João Azevedo"

- "Coimbra. 42,14%. PS. Ana Abrunhosa"

- "Évora. 29,83%. PS. Carlos Zorrinho"

- "Gaia. 40,80%. PSD. Luís Filipe Menezes"

- "Sondagem presidencial Intercampus/CM. Gouveia e Melo, Marques Mendes e Ventura em empate técnico"

- "Eleições na Luz. Filho de arguido do BES na lista de Vieira"

- "Violência doméstica. Criança de 3 anos baleada pelo pai"

- "Pai cai com o filho à linha do comboio"

- "Cumpre 8 anos. Reclusa 'trans' deixa guarda em estado grave"

- "Ensino. Escolas perdem mais de quatro mil alunos"

No Diário de Notícias:

- "AD vence eleições. PS trava queda"

- "PSD conquista cinco maiores câmaras: Lisboa, Porto, Gaia, Sintra e Cascais"

- "PS vence em cinco capitais de distrito"

- "CDU recua, mas mantém-se como terceira força"

- "Chega conquista três autarquias"

- "Contribuintes só recuperaram 3,5% das ajudas concedidas à banca"

- "Médio Oriente. Ajuda humanitária chega a Gaza horas antes da libertação dos reféns"

- "Pedro Fontainhas: 'É preciso parar de diabolizar o investimento estrangeiro e retomar os 'vistos gold'"

- "Mundial 2026. Cabo Verde à beira do sonho: resta um obstáculo aos tubarões azuis"

- "Andrei Rodrigues. Diretor da Polícia Federal do Brasil critica 'alarmismo exagerado' sobre PCC em Portugal"

No O Jornal Económico:

- "AD vence as autárquicas, Moedas segura Lisboa"

- "AD. 141 câmaras. 1,9 milhões de votos"

- "O objetivo foi assumido: recuperar liderança da ANMP"

- "'A estabilidade que nos confiaram traz prosperidade', Luís Montenegro fez uma leitura política nacional dos resultados de ontem. Para o primeiro-ministro, as mudanças no país refletiram-se no voto"

- "França. Novo Governo de repetentes já tem censura agendada"

- "Ameaça à China abate bolsas, mas Trump já suavizou o discurso"

No Negócios:

- "Especial Orçamento. Empresas dececionadas com o Governo"

- "Sociedades com prejuízo têm taxa agravada nas tributações autónomas"

- "Banca apanhada de surpresa com nova contribuição"

- "Reforço na Saúde mal acompanha inflação"

- "Previsão de excedente está presa por arames, mas Sarmento tem como amparar a queda"

- "Autárquicas 2025. Vitórias não tiram amargo de boca à AD com PS a resistir"

- "Automóvel. Primeiros VW T-Roc híbridos já estão a sair de Palmela"

- "Comércio. China pede aos EUA que recuem nas tarifas e ameaça retaliar"

No Record:

- "Sporting. Como Suárez venceu a depressão. Avançado recorda dias em que 'não conseguia sair da cama'"

- "Benfica. Manu já espreita o regresso. Recuperação entra na fase final e médio deve voltar a jogar em novembro"

- "Entrevista. Andries Jonker, diretor-geral escolhido por Martim Mayer: 'Não é fácil trabalhar com Van Gaal'"

- "Basquetebol. Sporting 66-103 Benfica. Águia esmaga em Alvalade"

- "FC Porto. Pepê espera contribuir cada vez mais: 'Nunca sonhei chegar aos 200 jogos'"

- "Seleção. Portugal com golos das arábias. Jogadores da Liga Saudita fizeram 8 dos 9 remates certeiros"

- "Entrevista. Robles guarda-redes do Estoril. 'Golo do Sporting devia ter sido anulado'"

No O Jogo:

- "Braga. 'Seria incrível conquistar um troféu'. Na primeira grande entrevista em Portugal, Carlos Vicens fala da forma como o projeto do clube se cruza com as suas ambições"

- "'Não foi fácil deixar o City, mas Guardiola apoiou-me firmemente'"

- "'Ambição do presidente não é desmedida, ele mudou o clube por completo'"

- "'O futebol europeu tem os olhos na liga portuguesa'"

- "FC Porto. Pepê espreita a história. No top-10 entre os estrangeiros mais utilizados"

- "Diogo Costa chegou aos 300 jogos na carreira"

- "Benfica. À procura da fórmula do golo. Segundo pior registo ofensivo do século"

- "Acusações entre candidatos sempre a subir de tom"

- "Sporting. Trincão intocável. O mais utilizado por Rui Borges"

- "Alisson deve ser titular em Paços de Ferreira"

E no A Bola:

- "Benfica vive novos tempos. Nos bastidores do mundo de Mourinho. Treinador conquistou facilmente o grupo. Já dormiu várias vezes no Seixal. Todos esperam bons resultados com o tempo"

- "Recuperação de Sudakov será rápida"

- "Sporting. Ruben Amorim não larga Hjulmand"

- "Vagiannidis e Fresneda, dois 'titulares' na direita"

- "FC Porto. De Jong abdica de folgas para acelerar o regresso"

- "Tomás Pérez a valorizar-se no Mundial sub-20"

- "Seleção. Rafael Leão dispensado, Gonçalo Inácio continua no grupo"

- "A Bola ao Centro. Nuno Moreira brilha no Brasil e sonha com a Seleção"