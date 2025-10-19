Jovens Madeirenses Conectados promove encontro de política jovem

A Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) promove entre os dias 24 e 26 de Outubro um encontro de política jovem, o Lab4Youth.

Segundo a organização, trata-se de uma iniciativa nacional que visa inspirar os jovens a participar ativamente na vida política, através de debates, desenvolvimento de competências e momentos de networking, reunindo participantes de várias regiões do país.

Durante três dias, o evento promete debates sobre temas actuais ligados à participação cívica, igualdade de género, desinformação, economia e futuro da democracia, contando com a presença de oradores de diferentes áreas.

Confira o programa:

O programa inclui uma simulação do Orçamento Regional na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), bem como atividades culturais e momentos de convívio, entre os quais se destacam o Arraial Madeirense, a Noite Cultural e visitas a pontos emblemáticos da ilha.

O Lab4Youth pretende aproximar os jovens da política, promover o debate de ideias de forma acessível e inclusiva e valorizar a identidade madeirense no contexto nacional.

A iniciativa insere-se na missão da AJMC, uma associação sem fins lucrativos que visa estimular a participação cívica e o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens madeirenses, através de projetos formativos, culturais e sociais.