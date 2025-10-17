Valor do vinho Madeira mal sobe (0,2%), apesar da quantidade ter diminuído 1,0%

A comercialização de Vinho da madeira nos primeiros nove meses de 2025 "rondou os 2.154,6 mil litros, o que se traduziu em receitas de primeira venda que rondaram os 14,5 milhões de euros", o que comparativamente ao período homólogo, regista "quebras de 1,0% na quantidade, pese embora um crescimento em valor de 0,2%", segundo os dados fornecidos pelo IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira à DREM.

Estes indicadores entre Janeiro e Setembro de 2025 da comercialização deste produto, revelam que "o mercado português atingiu os 376,9 mil litros e rendeu 3,7 milhões de euros (-17,0% e -10,5% respetivamente no período homólogo) dos quais 312,5 mil litros e 3,1 milhões de euros são das vendas efetuadas na Região Autónoma da Madeira".

Melhor estão as exportações para os países da União Europeia, que "totalizaram 1,1 milhões de litros, gerando uma valorização de 5,3 milhões de euros, o que representou variações homólogas de +6,1% em volume e de +10,5%, em valor", apesar de as exportações para os países Terceiros terem-se fixado "nos 641,2 mil litros, produzindo uma receita de 5,5 milhões de euros, traduzindo variações de -1,4% e -0,8%, respetivamente", frisa.

Entre os países da União Europeia (UE), refere a Direção Regional de Estatística, destaque pela positiva para "o aumento das vendas para o mercado francês - que continua a ser o mercado mais importante no conjunto dos países da UE - com variações homólogas de +8,6% e +18,2%, na quantidade e em valor, respetivamente. Pela negativa, registe-se o desempenho da Bélgica, com variações de -1,1% e -9,8%, pela mesma ordem, na quantidade e valor. Na Alemanha verificou-se uma quebra (-4,3%) no valor, mas um aumento na quantidade (+2,2%)".

Já no mercado extracomunitário, "destaque pela sua expressão, para as vendas para o Reino Unido, (+5,7% nas quantidades e +27,4% em valor) e para o mercado japonês (+9,1% nas quantidades e +14,3% em valor)" e "noutro mercado extracomunitário importante – o mercado norte-americano – o desempenho foi negativo, com diminuições de 8,5% nas quantidades e de 21,3% em valor", não sendo alheio, apesar de não ser referido, a imposição de tarifas aduaneiras pelo governo Trump.

"Do total comercializado nestes nove meses, 78,5% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 7,79 euros/litro (7,93 euros/litro nos primeiros nove meses de 2024)", ou seja uma perda de valor, o que também aconteceu com o restante vinho, "vendido a granel a um preço médio de 2,80 euros/litro (menos 0,05 euros/litro que no período homólogo)".

Refira-se ainda que reduzindo a análise ao 3.º trimestre de 2025, "a comercialização de vinho da Madeira, rondou os 766,3 mil litros, o que se traduziu em receitas de primeira venda que rondaram os 5,2 milhões de euros. Comparativamente ao período homólogo, registaram-se crescimentos de 23,2% e de 13,9% na quantidade e em valor, respetivamente", o que pode mesmo ser um sinal bastante forte de resposta do mercado, caso tenha um 4.º trimestre com melhores resultados, terminar-se 2025 com números positivos na quantidade e no valor.