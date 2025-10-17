Josep Borrell integra comité que escolherá premiados da Ordem de Mérito Europeia

O antigo vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, fará parte do comité de seleção da Ordem de Mérito Europeia, uma distinção honorífica para os cidadãos que contribuíram para a integração europeia, noticiou ontem a EFE.

"Josep Borrell fará parte do comité de seleção da Ordem de Mérito Europeia, uma condecoração recém-criada do Parlamento Europeu que a partir de 2026, reconhecerá anualmente indivíduos que tenham contribuído significativamente para a integração europeia ou para os seus valores fundamentais", refere a EFE.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, partilhou hoje uma imagem da primeira reunião do comité de seleção por videochamada na rede social X, onde estava Borrel, que foi escolhido para fazer parte do comité antes do verão, mas ainda não tinha sido anunciado.

Roberta Metsola disse, na publicação, que está ansiosa por conhecer os premiados no próximo ano.

"Aguardo com expectativa a primeira promoção, que homenageia indivíduos que moldaram o passado da Europa e estão a definir o seu futuro", referiu a presidente do Parlamento Europeu na publicação.

Borrell será uma das quatro figuras europeias no comité de seleção, juntamente com o antigo primeiro-ministro italiano Enrico Letta, o antigo primeiro-ministro francês Michel Barnier e o antigo presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso.

A presidente do Parlamento Europeu e duas das suas vice-presidentes, a antiga vice-primeira-ministra belga Sophie Wilmès e a ex-primeira-ministra polaca Ewa Kopacz, também fazem parte do comité de seleção.

A Ordem de Mérito Europeia foi criada para celebrar o 75.ºaniversário da Declaração Schuman, que lançou as bases da atual União Europeia (UE).

É a primeira distinção do género atribuída por uma instituição europeia, complementando as ordens de mérito já concedidas por 26 dos 27 países da União Europeia.

As nomeações para o prémio só podem ser propostas por presidentes das três principais instituições europeias (Comissão, Conselho e Parlamento Europeu), dos 27 chefes de Estado e de Governo europeus e dos presidentes dos parlamentos nacionais.

O comité vai selecionar, anualmente 20 pessoas para receber o prémio, sublinhando que eurodeputados e funcionários da UE não são candidatos ao prémio enquanto estiverem em funções.

A Ordem de Mérito Europeia não envolverá uma condecoração monetária, mas uma placa, uma faixa e um certificado assinado pela Presidente do Parlamento Europeu.