Governo Regional vai ao Parlamento Madeirense para debater Habitação

A Conferência dos Representantes dos Partidos da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) reuniu-se esta terça-feira, 14 de Outubro, sob a presidência de Rubina Leal, para definir o calendário parlamentar e debater outras matérias de organização interna.

Na reunião foi aprovado o calendário das sessões plenárias para o mês de Novembro, que irão decorrer nos dias 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25 e 26. A sessão do dia 25 de Novembro terá um carácter solene e comemorativo, assinalando a efeméride prevista na Resolução n.º 7/2004/M.

A conferência aprovou ainda, por unanimidade, o tema do próximo debate mensal com o Governo Regional, agendado para o dia 29 de Outubro, que será dedicado à Habitação. O regimento específico para a condução desse debate também mereceu aprovação unânime por parte dos partidos com assento parlamentar.

Durante a sessão, a presidente do Parlamento Madeirense, Rubina Leal, informou que já estão agendadas as sessões regionais do Parlamento dos Jovens, uma iniciativa nacional da Assembleia da República em parceria com a ALRAM, para os dias 2 e 3 de Março de 2026. Já o Parlamento Jovem Regional, promovido pela ALRAM em conjunto com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, terá lugar no dia 8 de Maio com a realização da reunião de Comissão e no dia 29 e Maio com a respectiva Sessão Plenária.

Rubina Leal aproveitou ainda a ocasião para fazer um ponto de situação sobre os investimentos em curso no edifício-sede do Parlamento, incluindo obras de manutenção e beneficiação de infra-estruturas, a aquisição de equipamentos e a preservação do espólio histórico da Assembleia Legislativa da Madeira.