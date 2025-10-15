IL defende que o programa Estudante Insular seja para todos os madeirenses

Élvio Sousa, do JPP, considera a criação da plataforma para reembolso do subsídio de mobilidade, uma "traição aos madeirenses", porque vão ter de continuar a adiantar a totalidade do preço dos bilhetes das viagens aéreas entre a Madeira e o Continente.

Também por isso, a IL considera a proposta do PSD uma recomendação para uma coisa que "o Governo da República já disse que vai fazer" e que não resolve o problema dos madeirenses.

Gonçalo Maia Camelo defende que o modelo do programa Estudante Insular, "de sucesso reconhecido", seja estendido a todos os residentes.

Na prática, seriam garantidas quatro viagens anuais, a cada residente, em que só teria de pagar a sua parte do preço do bilhete.