JPP duvida da capacidade do PSD para garantir os direitos dos madeirenses

O JPP reconhece a importância de garantir a mobilidade das regiões autónomas no processo de reprivatização da TAP, mas Carlos Silva considera que o que se exige não seria necessário se os governos "do PS, do PSD e do CDS" não tivessem uma "enorme inacção" em relação à TAP.

Carlos Silva pergunta se, ao apresentar este projecto de resolução, o PSD não acredita no seu governo na República ou nos seus deputados em São Bento.

As propostas apresentadas, diz, "serão inócuas se os governos da Região e da República não conseguirem garantir os direitos dos madeirenses", algo de que duvida.